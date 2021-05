‘Spider-Man: no way home’: repasa las mejores teorías con Andrew y Tobey

Spider-Man: no way home debe ser una de las películas más esperadas por los fanáticos de Marvel y no solo porque será la tercera entrega de la cinta protagonizada por Tom Holland, sino también por las apariciones que podrían darse en dicha producción, como por ejemplo las de Tobey Maguire y Andrew Garfield, anteriores actores que hicieron del héroe arácnido en la franquicia de Sony .

Al ser una película llena de misterios, las redes sociales se vieron inundadas de innumerables rumores y teorías en relación a Spider-Man: no way home. Por lo que a continuación te mostraremos las hipótesis más llamativas que han sido declaradas por Daniel Ritchman, o mejor conocido como Daniel RPK, periodista y escritor reconocido en el mundo de Marvel por acertar en varias especulaciones.

Vuelven Electro y Doc Octopus

Daniel RPK mencionó que Jaime Foxx y Alfred Molina volverían a interpretar a sus personajes Electro y Doctor Octopus, respectivamente, en Spider-Man 3 . Noticia que fue confirmada por los propios actores. El primero colgó una imagen suya haciendo del villano en sus redes sociales, mientras que el segundo fue más allá y expresó que retomarán la historia de su caracter cuando cayó al río en Spider-Man 2 de Sam Raimi. También reveló que regresarían Kristen Dust y Dane DeHaan como Mary Jane y Harry Osborn. Esto no ha sido confirmado por ninguno de los dos actores.

Electro y Doctor Octopus. Foto: Sony

El regreso esperado de Tobey Maguire y Andrew Garfield

Esto es lo más esperado por los fanáticos de Marvel, quienes verían a Maguire y Garfield interpretando a sus propios Spider-Man, una vez más, mientras conectan sus universos con el de Marvel Studios. Incluso, hay rumores de que se han visto a sus dobles en las instalaciones donde están filmando Spider-Man: no way home.

A diferencia de Tobey Maguire, quien no se ha pronunciado al respecto, Andrew Garfield sí habló sobre estos rumores. “Puede que estén haciendo algo, pero yo no he recibido ninguna llamada. ¿No lo he dicho ya? No me han llamado”, señaló entre risas en un conocido programa americano. Asimismo, agregó que sigue todas las teorías en las redes sociales.

“Yo, por supuesto, he escuchado todos los rumores de todo y, para ser franco, creo que es una idea genial. Pero como fan odio que me den la responsabilidad de decepcionar a la gente. Um, pero, sí, no, no es algo que me hayan pedido ni nada por el estilo, pero ya sabes, nunca digas nunca”, comentó.

Podrían aparecer los tres Spider-Man. Foto: Blog de Superhéroes

A continuación, te mostramos el listado de rumores que han sido indicados por Daniel RPK y que, si bien no han sido confirmados, parecen poco creíbles: