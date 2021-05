Oxígeno, final explicado: qué pasó con Elizabeth Hansen en cinta de Netflix

Un nuevo thriller ha llegado a Netflix. En esta ocasión, veremos a la actriz francesa Mélanie Laurent interpretar a una científica atrapada en un contenedor en la película Oxígeno.

Su objetivo no solo será sobrevivir, sino determinar cómo terminó en dicho lugar y qué pasó con ella.

¿De qué trata Oxígeno de Netflix?

El tenso thriller se centra en un solo personaje, Elizabeth Hansen (Mélanie Laurent), quien está atrapada en una criocámara con reservas bajas de oxígeno. Ella se despierta antes de lo previsto y se encuentra con que una computadora llamada HAL 9000 (MILO) está solo para ayudarla.

Explicación del final de Oxígeno de Netflix

Con Elizabeth cada vez más en peligro, recurre a uno de los teléfonos anexados en MILO. Al llamar, una mujer mayor le contesta y le dice que algo salió mal en su viaje. Ella acepta ayudarla y le da los códigos para abrir la cápsula, pero le ruega que no los use, ya que moriría. Una de las primeras respuestas de la película se da: Liz no está en el hospital, está en el espacio a 42.000 kilómetros de la Tierra

La mujer le explica que su misión es colonizar un planeta en órbita alrededor de “Wolf 10-61”. La trama nos dice que la Tierra fue golpeada por un virus letal, el cual provocó que “la raza humana no duro más allá de las dos próximas generaciones”. Se revela que Elizabeth ha estado durmiendo por 12 años.

Mientras la anciana la ayuda, militares irrumpen su casa. Antes de ser atrapada le pide que “busque a Leo”, su esposo, para activar su memoria. Con su oxígeno disminuyendo al 5%, Elizabeth decide desbloquear la cápsula para morir en el espacio. Sin embargo, ve a Leo en una cápsula similar y detiene su plan.

La revelación de Oxígeno y el destino de Elizabeth

La sorpresa llega a poco de terminar la película de Netflix. En un momento determinado, y tras entender sus recuerdos, se da cuenta de que ella no es la Elizabeth Hansen original, es un clon. Años atrás, y antes de morir de vejez, emprendió una misión, junto a un clon de su esposo y otras muestras, para salir de la Tierra.

El final nos lleva a través de la última oportunidad de Liz para sobrevivir. Con menos de 1% de aire, dirige el oxígeno de la cámara de otra persona, que no sobrevivió al largo viaje al espacio, y vuelve a dormir.