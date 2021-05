Yeimy Montoya y Charly Cruz, quien acaba de salir de prisión, se enfrentan. Tras las acusaciones de la cantante de ser él el responsable de las amenazas que recibe, este negó todo y le dijo que ha cambiado.

Para sorpresa de la protagonista, en el capítulo 13 de La reina del flow 2 se dio a conocer que Charly denunció a Yeimy por injuria. Si bien él no lo hizo, sino que fue la gente de Manín, ella no se quedó con lo brazos cruzados y anunció que no se rectificará.

¿Qué pasó en La reina del flow 2 capítulo 13?

Con Yeimy decidida a exponer al verdadero Charly, ella nunca imaginó que su negativa a retractarse la llevaría a la cárcel. Como se sabe, la gente de Manín, en nombre del artista, la demandó por injuria.

Mientras la intérprete estaba en prisión, Dina, la mujer que intentó secuestrar a Emilio y que también está en el reclusorio, la atacó. Aunque no pudo realizar su cometido, esta le dijo que debe tener cuidado. “Hay alguien más peligroso que el demonio detrás tuyo, parcera. Él nos tiene en la mira”, advirtió a La reina del flow.

Al saber que Dina no pudo acabar con Yeimy, Manín la mandó a matar. Con otra presa contratada para acabar con Montoya, esta acorraló a la cantante en el cuarto de limpieza. En medio de la pelea llegaron otras dos compañeras de celda de Yeimy y la rescataron.

Tráiler de La reina del flow 2 capítulo 14

¿Cómo y dónde ver La reina del flow 2 capítulo 14?

La serie se emite de lunes a viernes a las 9.00 p. m. vía Caracol Televisión. Para ver el capítulo 14 de La reina del flow 2 deberá ingresar aquí: https://www.caracoltv.com/senal-vivo . Ten en cuenta que la emisión televisiva será tan solo para Colombia.

Horario para ver La reina del flow 2 capítulo 14 por países