He Man en Netflix: primeras fotos de ‘Masters of the universe: revelation’

Netflix y Mattel Televisión han lanzado las primeras fotos de Masters of the universe: revelation, la nueva versión de la historia liderada por He Man.

La serie animada será una secuela directa del show de 1983, He Man y los Amos del universo, programa que fue emitido también en Perú.

Dirigida por Kevin Smith y animada por Powerhouse animation studios, que han trabajado en Castlevania de Netflix, Revelation será una versión adulta de los populares personajes. La serie es solo una de las dos que viene preparando el streaming sobre la figura de He Man.

En un comunicado compartido por Collider, Smith dice lo siguiente: “Narrativamente, nuestro programa se configura como el próximo episodio de la serie animada de los años 80, el cual se emitió entre 1983 y 1985. Estamos jugando con la mitología y los personajes originales, y profundizando en algunas de las historias no resueltas en la trama original”, indicó.

He Man tendrá una nueva serie. Foto: Netflix

Será una secuela directa de la serie de los años 80. Foto: Netflix

Sinopsis oficial de Masters of the universe: revelation

La guerra por Eternia culminará en Masters of the universe: revelation. La noche cae otra vez sobre la ciudad, y la batalla final entre He-Man y Skeletor parece estar muy cerca. La nueva historia animada está a cargo del guionista y director Kevin Smith.

La guerra por Eternia culminará en Masters of the universe: revelation. Foto: Netflix

Fecha de estreno de Masters of the universe: revelation

La primera parte de la serie, que consta de cinco capítulos, se estrenará en exclusiva en Netflix el próximo 23 de julio. Los otros cinco capítulos, por el momento, no tienen una fecha de lanzamiento programada.

Mark Hamill dará voz a Skeletor, el icónico villano de la serie. Foto: Netflix.

Reparto de Masters of the universe: revelation