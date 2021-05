Grey’s anatomy: Sandra Oh explica por qué no regresará como Cristina Yang

Durante sus temporadas como la Dra. Cristina Yang en Grey’s anatomy, Sandra Oh fue la primera actriz en decir una de las líneas más populares del programa: “Eres mi persona”.

Aquella persona, la Dra. Meredith Grey (Ellen Pompeo), pasó gran parte de la temporada 17 del drama médico en estado crítico debido a la COVID-19. Esta situación la llevó a un sueño prolongado y reencuentros con exmiembros del reparto como TR Knight y Patrick Dempsey.

Estos cameos dieron a pensar a los fans que el regreso de Sandra Oh era cuestión de tiempo, pero no es así. En el podcast Asian enough de The Times, la actriz dio un alto a esas esperanzas y descartó su regreso a Grey’s anatomy.

“No. Me encanta la serie y por eso aprecio que todavía me pregunten por ella, pero no pasará” comentó.

Aunque Oh, de 49 años, no planea regresar al drama, aprecia el impacto que han tenido tanto el programa como su personaje entre los televidentes.

“Dejé la serie hace casi siete años, así que la he borrado de mi mente. Pero para muchas personas todavía está muy vivo. Aunque lo entiendo y me encanta, he seguido adelante”, explicó.

Sandra Oh abandonó Grey’s anatomy en la temporada 10 y posteriormente triunfó en la televisión como Eve Polastri en Killing Eve. Próximamente, la actriz estrenará The chair, producción de Netflix creada por David Benioff y D.B. Weiss, mentes detrás de Game of thrones.

Sandra Oh actuará en la nueva serie de Netflix producida por creadores de GOT. Foto: composición.

Grey’s anatomy tendrá temporada 18: Ellen Pompeo renovó su contrato con ABC

Lo que los fanáticos tanto esperaban finalmente se ha hecho realidad. The Hollywood reporter (THR) anunció que Ellen Pompeo y varios miembros íconos del drama han renovado sus contratos.

ABC anunció que Grey’s anatomy emitirá su temporada 18, luego que la estrella y productora ejecutiva Ellen Pompeo, tras prolongadas negociaciones, firmara un nuevo y cuantioso acuerdo para continuar en la serie.