Venom 2: let there be Carnage, la secuela protagonizada por Tom Hardy, tiene emocionados a los fanáticos tras el lanzamiento del primer tráiler que mostró a Kletus Casady. Sin duda, el villano, interpretado por Woody Harrelson, se ha convertido en la principal atracción.

Como se recuerda, el personaje ya había aparecido en la escena poscrédito de la primera entrega con un look similar al de su homologo en los cómics. Sin embargo, ahora vemos que el actor ya no usará aquella peluca de pelo rojo. En conversación con IGN, el director Andy Serkis decidió hablar al respecto.

“Queríamos dar una sensación de que ha estado ahí por algún tiempo y que ha pasado por varios cambios para que pudiéramos realmente (ver) lo que está pasando con la oscuridad del personaje. Fue muy divertido trabajar en este personaje, en el diseño, tomarlo (del) mundo del cómic (...) Fue maravilloso tener la oportunidad de llevar a este personaje que nunca antes se había visto en la pantalla, conocerlo a través de nuestra historia y realmente jugar con su físico, cómo se mueve, cómo extruye sus tentáculos”.

Venom 2: let there be Carnage - sinopsis oficial

Por el momento no hay mayores detalles del argumento. Lo que sí es seguro es que tendrá un enfrentamiento con Carnage, personaje interpretado por el reconocido actor Woody Harrelson. Asimismo, se sabe que el villano tendrá un aspecto muy diferente a las escenas poscréditos de su precuela.

Venom 2: let there be Carnage - fecha de estreno

Según fuentes oficiales, Sony y Marvel Studios habrían decidido mover el estreno de la cinta de su fecha inicial en octubre de 2020, hasta el 24 de setiembre de 2021, añadiendo más tiempo de expectativa.