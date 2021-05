En lo que va de The good doctor temporada 4, fanáticos han sido testigos de uno de los momentos más esperados entre Shaun y Lea: el embarazo de la joven.

Para el capítulo 16 de la temporada 4, la entrega no solo inició con Lea siguiendo sus cuidados de rutina, también presentó una escena que los fanáticos han lamentado.

Advertencia de spoilers

¿Qué pasó en The good doctor 4x16?

El episodio inicia con los eventos posteriores al desmayo de Lea, el cual fue ocasionado por un dolor agudo en la zona del estómago. Tras examinarla, Claire cree que se trata de un problema en el ligamento redondo, pero Shaun Murphy no está de acuerdo. “Las complicaciones y los abortos espontáneos también son normales. El obstetra no consideró todas las posibilidades”, comentó la doctora.

Lea fue diagnosticada con Vasa previa tipo II y requirió cirugía para salvar a su bebé. Claire tomó el caso y trabajó junto a los doctores Lim y Allen. Si bien la intervención fue un éxito, Lea desarrolló una embolia pulmonar mientras estuvo en recuperación. Necesitó un procedimiento adicional para romper el coágulo y salvar al feto.

Desafortunadamente, la frecuencia cardíaca de la bebé se había desacelerado y sus pulmones no respondían a los esteroides. Lea también había desarrollado un segundo coágulo, que no había sido detectado. Finalmente, y pese a el trabajo de los médicos, el bebé no pudo salvarse.

Claire le da la triste noticia a Shaun, y fue él quien se encargó de decírselo a Lea. La joven solo vio la expresión del rostro de su pareja para entender lo que pasaba. Ambos se abrazaron y lloraron.

Tras este momento, Lim le dice a Lea que podría embarazarse en el futuro si ella y Shaun decidían volver a intentarlo. Escenas después, se puede ver a la pareja en su casa. Agotados, deciden descansar.