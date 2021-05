Venom 2 lanzó tráiler y muestra por primera vez a Carnage

Este lunes 8 de mayo fue lanzado el primer tráiler de Venom 2: let there be carnage, con el antihéroe de Tom Hardy enfrentándose a Cletus Kasady (Woody Harrelson), quien más tarde dará vida al villano simbionte conocido como Carnage.

Las imágenes inician con un Eddie Brock aprendiendo a vivir con Venom, el parásito alienígena que vive en su cuerpo. Este incluso prepara el desayuno y le ayuda a proteger a la dueña de una tienda local. Sin embargo, las cosas se oscurecen cuando Cletus entra en escena.

Tráiler de Venom 2: let there be Carnage

Dirigida por Andy Serkis, Venom 2 llega con Hardy otra vez en el protagónico, pero esta vez acompañado por la estrella de The Irishman, Stephen Graham. Michelle Williams interpretará una vez más a Anne Weying.

¿De qué trata Venom 2?

En cuanto a la sinopsis de Venom 2, todavía no se sabe con claridad qué historia tomará. Lo que sí es seguro es que tendrá un enfrentamiento con Carnage, personaje interpretado por el reconocido actor Woody Harrelson. Asimismo, se sabe que el villano tendrá un aspecto muy diferente a las escenas poscréditos de su precuela.

¿Cuándo se estrena Venom 2: let there be Carnage?

Según fuentes oficiales, Sony y Marvel Studios habrían decidido mover el estreno de la cinta de su fecha inicial en octubre de 2020, hasta el 24 de setiembre de 2021 , añadiendo más tiempo de expectación. Esto debido al impacto del coronavirus en los cines del mundo, los cuales permanecen cerrados obligatoriamente.

¿Quién es Carnage?

Antes de que Kletus Casady obtenga al simbionte carmesí, ya era un asesino implacable y sediento de sangre. Esta psicopatía la adquirió desde la infancia, resultado de los maltratos que sufría por parte de su abuela.