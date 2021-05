HBO Max es una de las plataformas más esperadas por los fans del cine y las series en toda América Latina. El servicio de streaming promete llegar con fuerza para competir con rivales como Netflix, Amazon Prime y Disney Plus, gracias a un catálogo que incluirá títulos de la talla de Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat y la Justice League de Zack Snyder.

Asimismo, incluirá sagas como Matrix, It y Harry Potter, series populares como Game of thrones, Friends y Los Soprano, gran cantidad de contenido de Cartoon Network, DC y otras marcas, y diversas producciones originales.

Conoce a continuación más detalles sobre HBO Max: catálogo, precio en Estados Unidos, y qué sabemos hasta ahora de su llegada a Perú y otros países de Latinoamérica.

HBO Max es una plataforma de streaming en la cual podrás encontrar diferentes series, películas y documentales. Este servicio es propiedad de WarnerMedia Entertainment, una división de WarnerMedia, filial de AT&T. Su lanzamiento en los Estados Unidos se produjo el 27 de mayo de 2020.

Todavía no hay una fecha exacta confirmada para la llegada de HBO Max a Latinoamérica. No obstante, en un comunicado de prensa, la plataforma anunció su lanzamiento para finales de junio de 2021.

El costo actual de la plataforma en los Estados Unidos es de 14,99 dólares al mes. Aún no se han confirmado los precios que tendría el servicio de streaming en América Latina.

HBO Max presentará series, películas y documentales de las distintas propiedades de WarnerMedia: Warner Bros, HBO, DC, New Line, Cartoon Network, TNT, TBS, truTV y Adult Swim . Asimismo, ofrecerá producciones originales de la plataforma (Max Originals).

Entre las películas y series que estarán disponibles en el catálogo de HBO Max destacan las siguientes:

Little things

Judas and the black messiah

Tom & Jerry

Those who wish me dead

The conjuring: the devil made me do it

In the heights

Reminiscence

Malignant