Venom 2: primer tráiler saldrá mañana y mostrará a Carnage

Una de las películas más esperadas por los fanáticos de Marvel y Spider-Man es Venom 2: let there be Carnage, secuela protagonizada por Tom Hardy y dirigida por Andy Serkis.

La cinta mostrará por primera vez en la pantalla grande a Carnage, uno de los enemigos más brutales de Peter Parker y Eddie Brock, quien será el protagonista del tráiler que se lanzará el 10 de mayo de 2021.

Esta información llega gracias a Daniel Richtman , periodista conocido por filtrar las noticias más importantes del cine, en especial las que involucran al universo Marvel y de DC Comics.

Daniel Ritchman confirma el tráiler de Venom 2 en su cuenta de Twitter. Foto. captura Twitter @DanielRPK

En cuanto a la sinopsis de Venom 2, todavía no se sabe con claridad qué historia tomará. Lo que sí es seguro es que tendrá un enfrentamiento con Carnage de Cletus Kasady, personaje interpretado por el reconocido actor Woody Harrelson. Asimismo, se sabe que el villano tendrá un aspecto muy diferente a las escenas poscréditos de su precuela.

¿Cuándo se estrena Venom 2: let there be Carnage?

Según fuentes oficiales, Sony y Marvel Studios habrían decidido mover el estreno de la cinta de su fecha inicial en octubre de 2020, hasta el 24 de setiembre de 2021, añadiendo más tiempo de expectación. Esto debido al impacto del coronavirus en los cines del mundo, los cuales permanecen cerrados obligatoriamente.

¿Quién es Carnage?

Antes de que Kletus Casady obtenga al simbionte carmesí, ya era un asesino implacable y sediento de sangre. Esta psicopatía la adquirió desde la infancia, resultado de los maltratos que sufría por parte de su abuela.

Una vez en la cárcel obtuvo las habilidades de Venom luego de que Eddie Brock sea su compañero de celda, de acuerdo a los cómics de Marvel.