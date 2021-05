Gal Gadot sobre Joss Whedon: “Amenazó mi carrera”

Gal Gadot rompió su silencio. La actriz confirmó que Joss Whedon la amenazó con destruir su carrera durante el rodaje de Liga de la Justicia.

A pesar de que la intérprete había emitido un comunicado sobre el tema cuando aparecieron los primeros reportes sobre sus problemas con Whedon, ahora se animó a hablar sobre el tema con un medio de noticias de Israel.

Durante la entrevista realizada por la cadena de noticias N12, Gadot indicó que fue hostigada por el cineasta: “ Amenazó mi carrera y me dijo que si hacía algo, él se aseguraría de que mi carrera fuera miserable y yo me encargué de ello en el acto ”.

En 2020, la actriz habló con Variety sobre su relación laboral con Joss Whedon. Si bien evitó dar detalles, sí dijo que ella había dado su testimonio para las investigaciones que hizo Warner Bros tras la denuncia de su compañero de reparto Ray Fisher.

“ Tuve mis problemas con él y el estudio lo manejó de forma oportuna. Sé que han hecho una investigación muy exhaustiva ”, fue su comentario.

Pero la incomodidad de la intérprete no iba solo en el desarrollo de su personaje, sino también con la modificación de los diálogos que estaba teniendo en escena. El comunicado emitido en abril de 2021 menciona que “el mayor enfrentamiento” entre los dos fue cuando “Whedon la presionó para que grabara ciertas líneas que a ella no le gustaban. La amenazó con dañar su carrera y menospreció a Patty Jenkins, amiga de Gadot y directora de Wonder Woman”.