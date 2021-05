El conjuro 3: nuevas fotos exponen ente que pondrá en peligro a los Warren

Tras una larga espera, Warner Bros publicó días atrás imágenes y el primer tráiler de El conjuro 3: el diablo me hizo hacerlo, película protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga.

En el video podemos ver a Ed y Lorraine Warren enfrentándose a un ente maligno una vez más. The conjuring: the devil made me do it se inspira en el caso real de Arne Johnson.

Tráiler de El conjuro 3: el diablo me hizo hacerlo

Nuevas fotos de The conjuring 3

El conjuro 3 es una de las películas de terror más esperadas del 2021. Foto: Warner Bros

A través de sus redes sociales, Warner compartió un nuevo adelanto de El conjuro 3. Esta vez, los Warren están listos para enfrentarse a la nueva y misteriosa amenaza, que pondrá en peligro la vida de Lorraine. Además, se ve al monstruo de la cama de agua, el cual atormentará a la familia protagonista de la entrega.

Una nueva y aterradora mirada al monstruo de la cama de agua. Foto: Warner Bros

El conjuro 3: el diablo me hizo hacerlo es la nueva cinta del universo creado por James Wan. Foto: Warner Bros

Los Warren volverán una vez más para una historia de terror. Foto: Warner Bros

¿De qué trata El conjuro 3?

En esta ocasión, la pareja conocerá a Arne Johnson, hombre acusado de asesinato que alegó en la corte haber sido poseído por un ente maligno. La historia, inspirada en un caso real, se ubicará en 1981 y describirá las repercusiones judiciales por un evento de posesión demoniaca.

Fecha de estreno de El conjuro 3:

Warner Bros. tenía previsto estrenar la cinta a nivel mundial el 11 de septiembre de 2020; sin embargo, debido a la propagación del coronavirus y las nuevas medidas sanitarias impuestas en diversos países, cambió su fecha al 4 de junio de 2021. Lanzamiento será en salas de cine y HBO Max.