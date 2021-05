Luis Miguel, la serie 2x05: tráiler anuncia pelea y llegada de Frank Sinatra

La temporada 2 de Luis Miguel, la serie sigue llevando a los fans a través de la vida y carrera del popular cantante latino.

El capítulo 2 del programa no solo dio más información sobre el paradero de Marcela Basteri, sino cómo se produjo uno de los temas más importantes de la carrera del ‘Sol de México’: “Hasta que me olvides”, del disco Aries de 1993. Con la llegada del episodio 3, se apreciaron los pormenores detrás de otra de sus canciones: “Suave”. Para la cuarta entrega, “Ayer” fue la protagonista. Ahora, y para la quinta historia, “Te extraño” acompañará a los televidentes.

Tráiler de Luis Miguel, la serie 2 capítulo 5

Titulado Te extraño, el capítulo 5 de Luis Miguel, la serie 2 nos llevará a presenciar el reencuentro entre el cantante y su abuela, quien está detrás de Sergio, el hermano menor de los Gallego.

La mujer, quien sabe que el niño también puede cantar, no solo buscará quedarse con él, sino incluso obtener la patria potestad. “Le daré todo el dinero a mis abogados para que lo eviten”, dice Luis Miguel.

Así también, se puede ver a Hugo López, manager de Micky, abrazando a Michelle, la hija de la artista, y el regreso de Erika, la antigua novia del Sol.

A la historia también llega Frank Sinatra, uno de los cantantes que influyó en la carrera del artista mexicano. Como se sabe, en 1994 Luis Miguel fue convocado por la leyenda para su segundo disco de duetos y juntos interpretaron Come fly with me. También fue parte del homenaje por los 80 años de vida del llamado “The voice”.