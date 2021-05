Andor: imágenes de la nueva serie de Star Wars protagonizada por Diego Luna

Andor es el título de la nueva serie de Star Wars que se emitirá a través de Disney Plus. La producción se encuentra en su etapa de rodaje de donde se han filtrado las primeras imágenes que muestran a Diego Luna.

Luna interpreta a Cassian Andor , personaje que debutó en la película Rogue One: una historia de Star Wars. El rodaje del show se realiza en Inglaterra, con numerosas escenas en exteriores. Esto ha ocasionado que algunas personas tomen fotografías y las suban a redes sociales.

“Volver al universo de Star Wars es muy especial para mí. Tengo muchos recuerdos del gran trabajo que hicimos juntos y de las relaciones que hice durante todo el viaje. Tenemos una fantástica aventura por delante y este nuevo y emocionante formato nos dará la oportunidad de explorar este personaje más profundamente”, declaró Diego Luna en una entrevista para Comicbook a principios de 2021.

¿Cuándo se estrenará Andor?

La precuela de Rogue One: una historia de Star Wars, aún no tiene fecha exacta de estreno, pero se espera que forme parte del catálogo de Disney Plus en 2022.

Andor - sinopsis oficial

La nueva serie de Star Wars estará ambientada cinco años antes de los eventos de Rogue One, y contará la historia del espía Cassian Andor durante los años de formación de la Alianza Rebelde.

Andor - elenco

Diego Luna retomará su papel de Cassian Andor de la película Rogue One. Alan Tudyk (K-2SO) y Genevieve O’Reilly (Mon Mothma) también regresarán con sus personajes. El resto de elenco lo conforma Stellan Skarsgard, Kyle Soller,, y Denise Gough, Adria Arjonase y Fiona Shaw.