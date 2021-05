Spider-Man 3: Andrew Garfield habla sobre su aparición en la película

La tercera entrega de Spider-Man, titulada No way home, se encuentra en pleno rodaje y los fans no podrían estar más emocionados por su estreno. La principal razón de la alegría de los fanáticos son los rumores sobre el multiverso como parte intrínseca de la trama.

La participación confirmada de Jamie Foxx y Benedict Cumberbatch, como Electro y Doctor Strange, no hizo más que acrecentar estas sospechas. Ahora, la integración de Tobey Maguire y Andrew Garfield como Spider-Man es lo que está dando de qué hablar en las redes sociales.

Al respecto, Garfield contó a Happy sad confused que está pendiente de dichos rumores, y recomendó que se tranquilicen. “Puede que estén haciendo algo, pero yo no he recibido ninguna llamada. ¿No lo he dicho ya? No me han llamado”, dijo entre risas.

Este es el logo oficial de Spider-Man: No Way Home. Foto: Marvel Studios

Ahora, el actor le concedió una entrevista a Access para mostrar su entusiasmo por la idea de regresar como Spider-Man en la próxima película de Marvel Studios. Si bien dejo entrever que estaría dispuesto a hacerlo, nunca se lo pidieron.

“Yo, por supuesto, he escuchado todos los rumores de todo y, para ser franco, creo que es una idea genial. Pero como fan odio que me den la responsabilidad de decepcionar a la gente. Um, pero, sí, no, no es algo que me hayan pedido ni nada por el estilo, pero ya sabes, nunca digas nunca”.

Spider-Man 3: fecha de estreno

En un principio, la tercera entrega del ‘Trepamuros’ iba a estrenarse el 16 de julio de 2020, pero la pandemia de la COVID-19 retrasó el lanzamiento de la obra cinematográfica para el 17 de diciembre de 2021. No obstante, nada es seguro mientras dure la crisis sanitaria, que alteró los planes de todo Hollywood.