Grey’s anatomy 17x14: Jesse Williams sale de la serie después de 12 años

Grey’s Anatomy es una de las series más longevas de la televisión. Todo tipo de personajes y varios héroes pasaron por los pasillos del Hospital Grey Sloan Memorial, dejando huella para la posteridad. Ahora le toca el turno a Jackson Avery, el querido doctor interpretado por Jesse Williams desde la sexta temporada del programa.

Luego de 12 años dando vida al personaje, el actor decidió no renovar su contrato que justamente terminaba en la temporada 17. A través de un comunicado para Deadline, le dio las gracias a todos los que creyeron en él y acompañaron en esta inolvidable etapa de su carrera.

“Siempre estaré agradecido por las oportunidades ilimitadas que me brindaron Shonda, la cadena, el estudio, los compañeros de reparto, nuestro increíble equipo, Krista, Ellen y Debbie. Como actor, director y persona, he tenido mucha suerte de aprender tanto de tantos y agradezco a nuestros hermosos fans, que respiran tanta energía y aprecio en nuestros mundos compartidos”.

“La experiencia y la resistencia nacidas de la creación de casi 300 horas de televisión líder mundial es un regalo que siempre llevaré. Estoy inmensamente orgulloso de nuestro trabajo, nuestro impacto y de seguir adelante con tantas herramientas, oportunidades, aliados y queridos amigos”, culminó el actor.

Así fue como el catorceavo episodio, titulado Look up child, nos prepara para el último adiós a Jackson Avery. A fin de no defraudar a los fans, los escritores pensaron en el mejor final para el personaje en la ficción, por lo que decidieron traer a Sarah Drew como April Kepner. Ahora solo nos queda esperar el quinceavo capítulo para pasar página.

Las palabras de despedida de la productora del show

“Jesse Williams es un artista y activista extraordinario. Ver su evolución en los últimos 11 años, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido un verdadero regalo. Jesse aporta mucho corazón, tanta atención y tanta inteligencia a su trabajo. Extrañaremos terriblemente a Jesse y extrañaremos a Jackson Avery, tocado a la perfección durante tantos años“, compartió Krista Vernoff.