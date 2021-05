Cassian Andor: publican primeras fotos de serie de Star Wars para Disney+

El universo de Star Wars está listo para ampliar sus horizontes a través de Disney Plus. Tras el éxito de The Mandalorian, la serie sobre Cassian Andor traerá de regreso a Diego Luna como el querido rebelde de Rogue one para contarnos sus días como espía e incluso su dura infancia.

“Volver al universo de Star Wars es muy especial para mí. Tengo muchos recuerdos del gran trabajo que hicimos juntos y de la relaciones que hice durante todo el viaje. Tenemos una fantástica aventura por delante y este nuevo y emocionante formato nos dará la oportunidad de explorar este personaje más profundamente”, declaró anteriormente el actor.

Actualmente, la serie se encuentra en pleno rodaje y los fanáticos aguardan que las grabaciones den pie a filtraciones. Y esta espera no ha sido en vano porque ya se liberaron las primeras fotografías desde el set.

Diego Luna en el set de la producción. Foto: visitcleveleys

Set de la producción de Star Wars. Foto: visitcleveleys

Set de la producción de Star Wars. Foto: visitcleveleys

Set de la producción de Star Wars. Foto: visitcleveleys

¿De qué tratará la serie Andor?

La producción estará ambientada cinco años antes de Rogue one y nos mostrará las aventuras del espía rebelde durante su formación en la Rebelión. El thriller explorará historias repletas de secretos y misiones peligrosas para restaurar la esperanza de una galaxia dominada por el implacable Imperio.

¿Cuándo se estrena la serie en Disney+?

Originalmente, el inicio de rodaje estaba programado para junio de 2020, pero la crisis sanitaria causada por la pandemia retrasó las grabaciones hasta el 4 de noviembre. Con esto en cuenta, es muy probable que la serie llegue a Disney Plus a inicios de 2022.