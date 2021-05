Selena, la serie 2: el verdadero encuentro con Beyoncé

Selena: la serie estrenó su segunda temporada en Netflix el 4 de mayo y los fans no podrían estar más emocionados por conocer la leyenda de la reina del tex-mex y su ascenso meteórico a la fama desde que tenía 10 años de edad.

En la segunda entrega, vemos a la cantante en la cúspide de su carrera antes de ser asesinada por la presidenta de su club de fans. En ese panorama, se nos muestra el encuentro entre la protagonista y Beyoncé en el sexto episodio.

Tras la salida de un centro comercial, Selena, su hermana y madre tuvieron un encuentro casual con Beyoncé y su familia. Este evento que sorprendió a los fanáticos fue verídico, tal como lo afirmó ‘Queen B’ en una entrevista para MTV.

En el programa, Selena se encuentra con una adolescente Beyoncé que la saluda muy emocionada sin muchas palabras de por medio. La mamá de la menor no entiende el entusiasmo de su hija hasta que ella le dice es la reina del tex-mex.

Según dio a conocer Beyoncé a los medios, esto ocurrió en la Galería Mall, ubicada en Houston, Texas. La ganadora del Grammy también detalló que fue un momento muy emotivo, porque era una gran admiradora de Selena y no supo cómo reaccionar en ese instante.

La biopic de la cantante regresa y esta vez vemos su triunfo en el mercado estadounidense. Foto: composición/Netflix

“No le dije mucho a Selena porque yo no era famosa. Solo la vi y dije: ‘Hola’, y seguí caminando. Yo escuché todos sus éxitos. Es más, creo que escuchando su música y a pesar de no saber qué es lo que está diciendo, me ayudó con mi pronunciación en el estudio”, fueron sus palabras.

Tras estas declaraciones, Beyoncé recalcó su admiración hacia Selena. “Yo creo que ella es una leyenda y la admiraba. Ella era muy talentosa. Y a pesar de que ella no sabía quién era yo, pude conocerla”, finalizó.