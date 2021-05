Joker 2: Warner Bros planea la secuela con Joaquin Phoenix

Joker, la película dirigida por Todd Phillips, remeció las salas de cine en su estreno y continúa siendo motivo de debate ahora que está disponible en HBO Max. Todo gracias a la feroz historia y el rol protagónico de Joaquin Phoenix.

Su éxito fue tan grande que varios fanáticos pedían una secuela donde el villano se enfrente a Batman. Al mismo tiempo, otros pedían que la película se mantenga como una obra independiente que no comprometa la visión artística del director con más entregas.

Para alegría del primer grupo de fans, The Hollywood Reporter reveló que Warner Bros aún está planeando una segunda parte. Si bien no se profundizó más en este proyecto, parece que el estudio nunca habría descartado estos planes.

Por su parte, el medio británico Mirror dio a conocer que WB le habría ofrecido hasta 50 millones de dólares a Joaquin Phoenix para que regrese como Joker en dos largometrajes que, de confirmarse, se producirían en los próximos cuatro años.

Luego de esta noticia no hubo más detalles sobre las negociaciones. Sin embargo, Todd Phillips reveló que incluso había presentado el proyecto en forma de tres películas a Warner Bros. “Todavía pienso que es una gran idea”, contó anteriormente a The Envelope.

“Pero seré honesto contigo. Su argumento, bueno, no era un argumento. Lo suyo es que no hay razón para crear su propia marca, no hay razón para arrojarnos a ese problema. Cuando queramos una de estas película la haremos, al igual que Joker. Lo entiendo, pero pensé que sería genial si se convirtiera en algo”, finalizó.

¿De qué trata la película Joker?

Arthur Fleck adora hacer reír a la gente, pero su carrera como comediante es un fracaso. El repudio social, la marginación y una serie de trágicos acontecimientos lo conducen por el sendero de la locura y, finalmente, cae en el mundo del crimen.