House of the dragon: fotos oficiales son publicadas por HBO

A lo largo de sus ocho temporadas, Game of thrones se hizo acreedora de elogios y premios. Sin embargo, su estantería de logros está lejos de empolvarse gracias al lanzamiento de House of the dragon, su primer spin off.

Fuego y sangre es el libro escogido para esta adaptación en la que se contará la caída de los Targaryen, la casa de los dragones.

Emma D'Arcy y Matt Smith para el spin off Foto: HBO

Serie, que se desarrolla 300 años antes de los eventos de Game of Thrones y contará con 10 capítulos, ha compartido su primeras imágenes oficiales. En ellas podemos ver a los protagonistas Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Paddy Considine, Fabien Frankel, Eve Best y Sonoya Mizuno.

Olivia Cooke y Rhys Ifans para House of the dragon. Foto: HBO

Considine interpretará al rey Viserys Targaryen, Cooke a Alicent Hightower, D’Arcy será la Princesa Rhaenyra Targaryen, Smith el príncipe Daemon Targaryen y Toussaint dará vida a Lord Corlys Velaryon, conocido como la Serpiente de mar y quien se convierte en mano de la reina durante la Danza de la dragones.

HBO describe a Rhaenyra como “la primogénita del rey, sangre pura valyria y una gran jinete de dragones. Muchos dirían que nació con todo, pero no fue la hija que esperaban”.

Steve Toussaint para House of the dragon. Foto: HBO

¿De qué tratará House of the dragon?

La historia se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución, enfocándose en los eventos sucedidos 300 años antes de Game of thrones. Una oportunidad única para los fans de los libros de George R.R. Martin.

House of the dragon es una de las varias precuelas que HBO anunció, pero finalmente la única que se está en grabación. Otra, protagonizado por Naomi Watts, filmó un piloto, pero finalmente fue archivada por la cadena.