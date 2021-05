Día de Star Wars 2021: ¿por qué se celebra cada 4 de mayo?

Cada 4 de mayo, millones de fanáticos de La guerra de las galaxias celebran el Día de Star Wars. En esta fecha no solo se rinde homenaje al universo creado por George Lucas, sino también es la ocasión perfecta para revisar las emblemáticas películas, series e historias que conforman la franquicia.

El origen del evento se remonta al 4 de mayo de 1979 y, aunque quizás muchos no lo sepan, no guarda relación con la saga o sus protagonistas, sino con una felicitación política publicada en un diario.

¿Cómo surgió el may the 4th be with you?

La historia se remonta a 1979, cuando Margaret Thatcher fue nombrada como la primera ministra de Reino Unido. En aquel entonces, su partido celebró su victoria a través de un saludo en el London evening newcon: “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations”.

El enunciado dio lugar al juego de palabras “ may the force be with you ” (Que la fuerza te acompañe), nada menos que un saludo emblemático de Star Wars que no tardó en popularizarse a nivel mundial.

Lo que en las películas de George Lucas es un mensaje de apoyo, en el 2011 se convirtió oficialmente en un día de festejo. Aquel año, la Toronto Underground Cinema organizó el Día de Star Wars, donde se brindó un homenaje, trivias, parodias y concursos para los fanáticos.

¿Cómo celebrar el Día de Star Wars desde casa?

La plataforma Disney Plus tiene disponible todas las películas de la saga galáctica. Aquí los títulos que encontrarás: