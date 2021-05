The last kingdom llegaría a su fin en Netflix con su quinta temporada

Con cuatro exitosas temporadas de The last kingdom, la esperada quinta entrega le pondría fin a la franquicia basada en las novelas originales del escritor Bernard Cornwell.

Según indicó Deadline, Netflix y Carnival Films informaron que la parte cinco del programa será la última y que, en estos momentos, la producción se encuentra en plenas grabaciones en Hungría.

Asimismo, el medio señaló que The last kingdom 5 contará con 10 episodios que adaptarán los libros 9 y 10 de la saga de Cornwell, novelas que contienen un total de 13 volúmenes.

En esta entrega, la ficción concluirá la historia de Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon), un poderoso guerrero que nació sajón pero fue criado como danés en la Inglaterra de los siglos IX y X.

“Con una base de fans tan leal, estamos emocionados por la oportunidad de brindarles a los espectadores un nuevo episodio en la búsqueda épica de Uhtred donde no todos sobreviven”, mencionó el productor de la serie, Nigel Merchant.

“Interpretar a Uhtred durante cinco temporadas ha sido un viaje maravilloso”, agregó Alexander Dreymon, protagonista del programa.

Por el momento, The last kingdom 5 no cuenta con una fecha exacta para su estreno. Sin embargo, se espera que llegue a Netflix a inicios de 2022.

¿De qué trata The Last kingdom?

La serie se basa en los libros de Bernard Cromwell, The Saxon Stories, los cuales siguen la aventuras de Uhtred, interpretado por Alexander Dreymon, hijo de un noble que es criado por los daneses invasores, mientras busca su venganza y ejercer su derecho de nacimiento.