Los 4 fantásticos podría marcar el final de la fase 4 del MCU

El Universo Cinematográfico de Marvel empezó a través de Disney Plus con WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier. Ahora que ambos shows finalizaron, los fanáticos están a la expectativa del rumbo que tomará la franquicia así como las nuevas entregas.

En ese panorama, la película de Los 4 fantásticos promete ser uno de los eventos más prometedores del MCU. La agrupación de superhéroes fue vital en la historia de Marvel Comics y no hay motivos para sospechar que no generará el mismo impacto en el universo cinematográfico.

De hecho, Movieweb resaltó el hecho de que Los 4 fantásticos fue la única cinta de las anunciadas durante el Disney investor day que no tuvo fecha de estreno. Asimismo, prevé que llegaría después Guardianes de la galaxia 3, agendado para el 5 de mayo de 2023.

Los fantásticos regresaron a casa por todo lo alto. Foto: Marvel Studios

En cuanto a los rumores de un estreno para finales de 2022, el mismo medio especializado ya había negado tal posibilidad, porque la producción aún está en etapas iniciales.

“Marvel acaba de comenzar a reunirse con escritores para Los Cuatro Fantásticos. No hay guion y pasará un tiempo antes de que esta película comience a rodarse”, explicó Justin Kroll, reportero de Deadline.

¿Quiénes son los Cuatro fantásticos?

Los Cuatro fantásticos son el primer equipo de superhéroes, creado por el escritor-editor Stan Lee y el artista Jack Kirby. El Sr. Fantástico, la Mujer invisible, la Antorcha humana y la Mole obtuvieron unos superpoderes después de estar expuestos a rayos cósmicos por una misión científica que tuvieron en el espacio exterior.