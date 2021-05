Las mejores series sobre superhéroes que no son de Marvel

Marvel Studios se ha convertido en el estandarte para las películas sobre superhéroes en el cine. Tras su exitoso trayecto, ahora su universo ficticio ha extendido sus horizontes hasta la pantalla chica con WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier a través de Disney Plus.

Sin embargo, otras plataformas de streaming y cadenas de televisión también aprovecharon el boom de este género para ofrecer propuestas diferentes a la fórmula del MCU. A continuación, te compartimos algunos de los títulos más populares.

The Boys

La serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Un grupo de vigilantes que se hacen llamar The Boys decide hacer todo lo posible por frenar a los superhéroes que están perjudicando a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello conlleva.

Watchmen

Se enfoca en eventos relacionados con las tensiones raciales en Tulsa, Oklahoma, en 2019. El grupo de supremacistas blancos la Séptima Kaballería ha confrontado a la policía por la justicia racial.

The Umbrella academy

El show tiene como protagonistas a una familia disfuncional de superhéroes, quienes trabajan juntos para descubrir cómo falleció su padre. La misión no resulta sencilla debido a que todos tienen personalidades y poderes diferentes.

Doom Patrol

Doom Patrol sigue a los héroes improbables del equipo homónimo en el cual todos recibieron sus poderes a través de circunstancias trágicas y generalmente son rechazados por la sociedad.

Invincible

La serie animada nos presenta a Markus Grayson, el hijo de un poderoso superhéroe llamado Omni-Man. Inevitablemente, tendrá que salir de la sombra de su progenitor mientras que sus poderes se incrementan a medida que los utiliza

Gotham

Precuela de los cómics de Batman, centrada en la adolescencia de Bruce Wayne. Definida por sus responsables como una especie de Smallville, desarrolla la vida de Jim Gordon como policía, y la enlaza con el origen del mito de Batman y de otros villanos como El Pingüino.

Arrow

Tras haber desaparecido y haber sido dado por muerto en un violento naufragio, el multimillonario playboy Oliver Queen es rescatado con vida cinco años después. Una vez en casa, se propone enmendar los errores que cometió en el pasado y crea el personaje de un justiciero encapuchado.