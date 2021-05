Doctor Strange no estuvo en WandaVision para no quitar protagonismo a Wanda

WandaVision, la primera serie de Marvel Studios para Disney Plus, dio mucho de qué hablar con su estreno y final de temporada. Las expectativas eran altas, pero pocas comparadas con las teorías creadas por los seguidores del programa para explicar sus misterios.

Luego de nueve episodios, los fanáticos pudieron ver el desenlace de la historia pero se llevaron con la sorpresa de que el ‘Hechicero Supremo’ no realizó su esperado cameo. Como se recuerda, WandaVision tendría su conclusión en Doctor Strange in the multiverse of madness.

En una entrevista para Rolling Stone, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que Doctor Strange iba a aparecer en el capítulo final de WandaVision y que los comerciales eran mensajes enviados por él. Sin embargo, decidió no llevarlo a cabo por las siguientes razones:

“Algunas personas podrían decir: ‘Oh, habría sido genial ver a Doctor Strange’. Pero le habría quitado (la atención) a Wanda. No queríamos que el final del programa se convirtiera en un producto publicitario para ir a la próxima película diciendo: ‘Aquí está el tipo blanco. Déjame mostrarte cómo funciona el poder’”.

Asimismo, detalló que los misteriosos comerciales de productos ficticios como Toast Mate estaban pensados como mensajes encriptados efectuados por Strange para despertar a Wanda de su propia ilusión. No obstante, quedó como una idea descartada.

Tras estas declaraciones, Kevin Feige señaló que esta decisión no solo afectó al show sino también a Doctor Strange in the multiverse of madness. De hecho, tuvieron que someter a la película a una breve reescritura para integrar la participación de Scarlett Witch.