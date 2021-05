Justice League: nueva imagen de Wayne T. Carr como Linterna Verde

La Justice League de Zack Snyder fue la película más pedida del Universo Extendido de DC por parte de los fanáticos. Tras años de espera, la visión del director finalmente salió a la luz, mostrando la verdadera batalla por defender la Tierra de Steppenwolf.

Tal como lo prometió Snyder, fue una experiencia completamente diferente a la versión teatral de 2017 realizada por Joss Whedon. No solo amplió la historia vista en cines, sino que también presentó nuevos personajes para la realización de una historia épica como pocas.

Lo que pocos esperaban es que la película tenga un lugar especial para Linterna Verde, uno de los personajes más pedidos que no aparecieron en el corte final. Sin embargo, sí estaba en los planes del director y de hecho tenía sus escenas grabadas.

“Teníamos una escena con Linterna Verde en la película, que el estudio me pidió que cortase, y que había rodado con un actor increíble (Wayne T. Carr) que iba a ser John Stewart. Pero vieron que había hecho todas las cosas que me habían pedido que no hiciera, así que tuvimos que llegar a un acuerdo”, explicó Snyder anteriormente.

Al respecto, Wayne T. Carr compartió una fotografía suya filmando sus escenas como Linterna Verde desde el set de grabación. En la misma publicación, se mostró agradecido por la oportunidad y dio un vistazo a lo que habría sido.

Justice League - sinopsis oficial

Decidido a garantizar que el último sacrificio de Superman (Henry Cavill) no fuera en vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) une fuerzas con Diana Prince (Gal Gadot) para reclutar un equipo de metahumanos para proteger al mundo de una inminente amenaza de proporciones catastróficas.