Ryan Reynolds responde a fans que lo piden como Johnny Cage en Mortal Kombat

La última adaptación de Mortal Kombat en el cine terminó dejando la puerta abierta para un posible futuro. Aunque derrotado por ahora, el malvado Shang Tsung (Chin Han) dijo que su lucha por conquistar la Tierra no había terminado.

Con fanáticos pensando quiénes podrían ser los nuevos retadores del torneo, el nombre que viene sonando es el de Johnny Cage, personaje que seguidores piden sea interpretado por Ryan Reynolds.

La estrella de Hollywood, conocido por estar pendiente de las redes sociales y lo que dicen sus fans, compartió en sus plataformas un mensaje en torno al pedido que lo pone a él como Johnny Cage. El intérprete, en medio de una campaña promocional para planes de telefonía celular de Mint Mobile, usó a su favor el rumor para compartir la publicidad que protagoniza.

“¿Qué hago con los rumores de casting y los competidores inalámbricos que se molestan con que Us News haya recién nombrado a Mint Mobile como mejor plan de telefonía celular de 2021? ¡¡Finish ‘em!!”, escribió Reynolds junto a un meme suyo que lo pone como el popular integrante de Mortal Kombat.

Ryan Reynolds responde a fans que piden sea Johnny Cage en Mortal Kombat. Foto: @VancityReynolds

Mortal Kombat: guionista explica la ausencia de Johnny Cage en la película

A pesar de que el juego original contaba con siete personajes, solo seis aparecen en Mortal Kombat de Warner Bros. En ese sentido, el guionista Greg Russo respondió a Inverse por qué Johnny Cage no fue parte de la película live action.