Mortal Kombat: guionista explica la ausencia de Johnny Cage en la película

Mortal Kombat estrenó una nueva película, la cual es un éxito entre los fanáticos del videojuego y el público en general. A pesar de que el juego original contaba con siete personajes, solo seis aparecen en el largometraje.

El séptimo, Johnny Cage, es quien no aparece en la nueva versión cinematográfica, lo que enojó a algunos seguidores de la historia que desean saber la razón de tal ausencia. El guionista Greg Russo respondió la interrogante en una entrevista realizada por el portal Inverse.

Russo admitió que Cage quedó fuera de la historia debido a que no quería que haya demasiados protagonistas que se enfrenten a Kano.

“Tiene que ver con Kano. Cuando estaba diseñando la historia, no quería el tradicional ‘tres héroes salvan el día’, porque tendrías a tres personas con la misma perspectiva. Me encanta el conflicto. Amo a Kano porque es un desgraciado y un egoísta. Eso crea conflicto”, sostuvo.

“Una vez que supe que Kano sería parte de la historia, su personalidad se volvió realmente grande. Realmente egoísta. Ese también es Johnny Cage. Probé con Johnny y Kano juntos en escena y fue demasiado. Eran dos personalidades idénticas”, explicó el creativo.

Sin embargo, el final del largometraje muestra una clara referencia a Johnny Cage, quien aparecería en la segunda parte de la saga .

“Aunque todo el mundo ama a Johnny Cage, no tenía sentido para la película. Así que nos aseguramos de tantear con los fans al final. Si hacemos más películas, nos dejamos algunos personajes grandes. Mi personaje favorito, Kitana, no está en la película porque no calzaba con la historia. Eso te muestra lo difícil que es tomar estas decisiones” comentó Russo.