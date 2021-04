Loki: serie con Tom Hiddleston tendría al menos tres temporadas

Entre las series más esperadas de Disney Plus se encuentra Loki, ficción que expandirá las aventuras del ‘Dios de las mentiras’ a cargo del reconocido actor Tom Hiddleston.

Pese a que todavía no se estrena el programa del villano, fuentes cercanas a We got this covered (vía Cinemascomics) indicaron que Marvel Studios planea producir al menos tres temporadas de la historia.

Loki ya tiene una segunda entrega confirmada con Hiddleston, pero faltaría la respuesta del actor para conocer si sería parte de los demás proyectos.

Por su parte, el artista comentó para Empire acerca del trasfondo de su personaje previo al estreno del show. “Pensé que era muy emocionante porque siempre vi a Loki como una construcción muy compleja. ¿Quién es realmente este personaje que puede usar tantas máscaras, variar de forma y parece cambiar sus sentimientos externos en un segundo?”, finalizó.

Loki llegará a Disney Plus el 11 de junio de 2021 . El programa tendrá un total de seis episodios dirigidos por Kate Herron y con el guion principal a cargo de Michael Waldron.

¿Qué veremos en Loki, la serie?

En esta ocasión, Loki será un viajero del tiempo y el espacio a lo largo de la historia de la humanidad, pero sus planes se verán amenazados por la Agencia de Variación Temporal, que lo recluta para que sea uno de sus agentes. Si bien deberá revivir sus errores del pasado, al parecer, y como para no perder la costumbre, se saldrá con la suya.

La serie revelará los acontecimientos tras Avengers: endgame, en los que Loki logra robar el Tesseracto y luego huye ante la presencia de los Vengadores.