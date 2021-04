House of the dragon: primeras imágenes de la familia Targaryen

House of the dragon es uno de los cuatro spin-offs de Game of thrones que HBO está preparando para expandir el fantástico mundo medieval. Su estreno está agendado para mediados de 2022, por lo que los fans están atentos a cualquier novedad ahora que la producción está en pleno rodaje.

La serie, que adaptará el libro Fuego y sangre de George R. R. Martin, ha alzado grandes expectativas por parte de la cadena de televisión y fanáticos. Para alegría del segundo grupo, Alamy Live News ha compartido las primeras imágenes oficiales del rodaje por medio de Twitter.

En las instantáneas podemos apreciar a Matt Smith y Emma D’Arcy como Daemon y Rhaenyra Targaryen, respectivamente. Ambos son personajes de la realeza en la nueva ficción, cuya identidad y rol ya fue desvelada anteriormente.

El universo de George R. R. Martin volverá a la pantalla chica. Foto: Alamy Live News

Daemon Targaryen

Matt Smith interpretará al príncipe Daemon Targaryen, hermano menor de Viserys y heredero al trono que supone el ejemplo perfecto de aquel dicho que reza: “Cuando un Targaryen nace, los dioses tiran una moneda al aire”.

Rhaenyra Targaryen

Emma D’Arcy se meterá en la piel de la princesa Rhaenyra Targaryen, primogénita del rey de la que HBO ha revelado: “Hay quien diría que nació teniéndolo todo, pero no nació siendo un hombre”.

¿De qué tratará House of the dragon?

La historia principal se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución, enfocándose en los eventos sucedidos 300 años antes de Game of thrones. Una oportunidad única para los fans de la ficción.