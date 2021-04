Capitán América 4 no va, según creador de Falcon y el Soldado del Invierno

El último episodio de The Falcon and the Winter Soldier presentó a Sam Wilson como el nuevo Capitán América. El mismo día que se emitió el capítulo final en Disney Plus, se publicó un informe que afirmaba que Captain America 4 estaba en proceso.

La cinta sería protagonizada por Anthony Mackie y la dirección estaría a cargo de Malcolm Spellman, creador de Falcon y el Soldado del Invierno.

Sin embargo, en una entrevista realizada por el portal ComicBook, Spellman restó importancia a los informes y sugirió a los fanáticos del UCM que no se emocionen hasta que escuchen noticias de fuentes oficiales, como el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige.

“Quién dijo eso? ¿Fue Kevin Feige? Yo no tomaría nada en cuenta que no haya sido dicho por él mismo” , expresó el productor. A pesar de que la noticia proviene de fuentes confiables, el showrunner sugiere que Marvel Studios debe confirmar o anunciar formalmente la película.

¿Falcon y el Soldado del Invierno tendrá segunda temporada en Disney Plus?

Al igual que para WandaVision, Marvel Studios solo confirmó una temporada para The Falcon and the Winter Soldier. Sin embargo, también se sabe que algunas series tendrán nuevos episodios, aunque no se sabe cuáles serán. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, explicó en diversas entrevistas que existen ideas para la temporada 2 de la serie. Sumado al éxito de la ficción, es muy probable que ocurra.

¿Qué pasó en Falcon y el Soldado del invierno, capítulo 6?

Con Sam y Bucky enfrentándose y derrotando a los Flag Smashers y a US Agent (John Walker), la serie nos dio un episodio lleno de acción y un hasta pronto a los entrañables Avengers.

Reconociendo su identidad como el nuevo Capitán América, Sam está listo para aceptar el escudo de Steve Rogers sin quitarse las alas y Bucky para dejar atrás sus temores y tomar su posición como Soldado del Invierno.