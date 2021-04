Son of Kong sería la nueva película del universo de Godzilla y King Kong

Cuando se habla de Godzilla vs. Kong es necesario hablar del Monsterverse. La idea está basada en la pionera fórmula de Marvel de lanzar diferentes películas de variados personajes que ocurran dentro de un mismo universo. Así pasó con cada película de Avengers, que antes de ser lanzada primero tenía como antesala la introducción de nuevos héroes en sus respectivas películas individuales.

Bajo la misma premisa, se planeó y ejecutó el universo de monstruos que ponía como protagonistas a los míticos Godzilla y King Kong, que según un reciente informe de The Hollywood Reporter, podría tener una próxima película basada en Son of Kong (El hijo de Kong, por su traducción al español).

Este universo de monstruos tuvo su comienzo con la película Godzilla (2014), que fue recibida con un sabor agridulce por su falta de acción y exceso de drama. Luego vendría el turno de Kong: la isla Calavera (2017), en la que se revivió al gorila gigante con una cuota de acción que fue aprobada por los fanáticos y recibió comentarios decentes de parte de los críticos.

Sin embargo, después de la segunda película del monstruo japonés, Godzilla II: el rey de los monstruos (tercera del Monsterverse), la audiencia sintió un retroceso y volvió a expresar su interés por las peleas de proporciones gigantes en vez de los dramas humanos. La cinta no fue bien recibida por la crítica, lo cual dejó un difícil escenario para el siguiente filme que, según los anteriores resultados, terminaría la saga y evitaría mayores pérdidas.

Entonces, contrario a las expectativas de los productores y del director Adam Wingard, Godzilla vs Kong (2021) no solo sacó una gran ganancia, sino que se convirtió en la película más taquillera que fuese producida y lanzada por Hollywood desde que la pandemia truncó el negocio del cine. Un total de 400 millones de dólares alrededor del mundo es lo que ha logrado recaudar la cinta (sin mencionar que todavía no se ha estrenado en Reino Unido, Brasil y Japón).

¿Qué es lo que ha provocado esto? Sencillo, la especulación de una nueva película para el Monsterverse, obviamente debido a sus jugosos resultados en el mercado. Según un reporte exclusivo de The Hollywood Reporter, el director de la reciente cinta de monstruos Adam Wingard, estaría en conversaciones para dirigir una entrega más para este universo de monstruos gigantes.

Según la misma fuente, pese a que la productora Legendary ha buscado mantener estos sucesos en secreto, los involucrados ya habrían decidido cuál sería el nombre de la siguiente cinta que extendería la saga de películas: Son of Kong.

King Kong podría tener un hijo en la próxima cinta. Foto: captura de Youtube

Aunque pueda sonar nuevo para la audiencia más joven, lo cierto es que El hijo de Kong es una película que se lanzó en 1993 y fue la secuela de la aquel entonces exitosa película King Kong del mismo año. La cinta trababa los sucesos ocurridos un mes después de la destrucción causada por Kong en la ciudad de Nueva York y que ponía al protagonista Carl Denham en varias discusiones, forzándolo a volver a la isla Calavera. Ahí, se encontraría con Kiko, un supuesto hijo del gigantesco gorila.

Por el momento, tal y como ha informado The Hollywood Reporter, esta no es una información totalmente confirmada, pero parece que después del rotundo éxito de Godzilla vs. Kong, todo apuntaría a que los fanáticos del Monsterverse verían llegar una nueva película de la saga.