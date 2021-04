El legado musical de Selena Quintanilla ha influenciado a varios artistas internacionales como Jennifer López, Selena Gomez, Demi Lovato y Beyoncé. La última expresó hace varios años que admiraba la carrera de la intérprete de “Bidi bidi bom bom” y todo lo que ella logró con su talento.

Las dos artistas, ganadoras de los premios Grammy, nacieron y crecieron en Texas, y sus caminos se cruzaron en algún momento. Netflix ha recreado el encuentro en la segunda temporada de Selena, la serie, que se estrenará este 4 de mayo, y que muestra a una pequeña Beyoncé conociendo a la ‘Reina del Tex-Mex’.

La vez que Beyoncé conoció a Selena Quintanilla

La intérprete de “Single ladies” contó en una entrevista para MTV cómo conoció a Selena en The Galleria Mall en Houston cuando todavía era una niña y no una celebridad conocida mundialmente.

“Conocí a Selena en The Galleria Mall en Houston, pero no le dije mucho porque yo no era una celebridad. Solo la vi y la saludé. Definitivamente creciendo en Texas, la escuché en la radio, aunque no sabía exactamente lo que estaba diciendo, me ayudó con mi pronunciación . Creo que ella es una leyenda. La admiro. Ella era muy talentosa”, confesó la cantante.

Selena, la serie, parte 2 - fecha de estreno

Netflix anunció que la segunda parte de la producción llegará a su plataforma el 4 de mayo de 2021. Selena, la serie, parte 2 tiene como protagonista a la actriz Christian Serratos, y reunirá a un talentoso elenco integrado por Gabriel Chavarría, Ricardo Chavira, Noemí Gonzáles y Seidy López.

¿Qué veremos en Selena, la serie, parte 2?

En la nueva temporada de la bioserie veremos a la cantante en la cúspide de su carrera, su matrimonio con Chris Pérez, los problemas con su familia y su relación con Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans y la mujer que acabó con su vida en 1995.