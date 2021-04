Nomadland se llevó la estatuilla más importante del Oscar 2021. La cinta dirigida por Chloé Zhao ganó en la categoría de mejor película y retrata las peripecias de los desempleados al vivir y desplazarse en vehículos por los Estados Unidos a consecuencia de la recesión.

Zhao dirigió, coprodujo, editó y adaptó el largometraje, basado en una investigación de la periodista Jessica Bruder. Revisa a continuación su tráiler, reparto y cómo podrás verla por internet.

Nomadland - ¿Dónde ver la película?

En Estados Unidos, puede verse en las grandes cadenas de cine, como Yelmo, Cinesa y Ocine, las cuales han retomado la actividad desde marzo de 2021. Si quieres verla en línea, puede encontrarse en Hulu, servicio de streaming pago que ofrece planes mensuales desde 5,99 dólares en los Estados Unidos.

Hulu no se encuentra disponible en América Latina. Sin embargo, es posible ver Nomadland a través de esta plataforma desde Perú y otros países con ayuda de una VPN. Gracias a este software puedes simular que estás en Estados Unidos para poder entrar al citado servicio.

El filme también está disponible en las salas de cine de países como México, España y Argentina, y llegará posteriormente a Colombia (1 de mayo) y otros lugares.

Nomadland - tráiler

¿Nomadland está en Netflix?

No, la película solo está disponible en Hulu. Se esperaba su lanzamiento en la región, pero hasta el momento no hay fecha confirmada. Aún no hay noticias de que pueda estrenarse en Netflix.

Nomadland - sinopsis

Una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional, como nómada moderna.