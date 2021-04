Luis Miguel y Christian Castro son dos de los astros más famosos de la música mexicana. Ambos crecieron juntos en su carrera musical, siendo buenos amigos en algún momento, sin embargo una serie de hechos crearon una rivalidad que ha durado 31 años.

¿Por qué pelearon Luis Miguel y Cristian Castro?

En un inicio, la relación entre Luis Miguel y Cristian Castro fue bastante cercana debido a que ambos crecieron en el mundo artístico desde niños. No obstante, esos buenos momentos se terminaron un día, tal y como lo dio a conocer el intérprete de “Lloran las rosas” en 2019.

En declaraciones para el programa argentino Podemos hablar, Cristian Castro afirmó lo siguiente: “No fuimos amigos porque él no ha querido”. Además, el cantante agregó que tenía una amistad con Luis Miguel y que inclusive compartían paseos en jetsky, sin embargo, se sintió decepcionado de su personalidad. La afirmación del cantante mexicano vendría de la mano con otra revelación.

Cristian Castro contó que a inicios de los años 90, Luis Miguel se habría entrometido en la relación que él mantenía con una entonces joven Daysi Fuentes , la conductora de televisión cubana-estadounidense. “A mí no me distanció de él, yo lo dejé meterse porque lo quiero mucho. La empezó a enamorar y ella me lo decía. Sentí que era un hermano, Luis Miguel, y que realmente le gustaba Daysi. Le dije: ‘Mira Daisy, lo mejor es que pruebes con este chico’“, confesó.

A pesar del episodio, el autor de “Azul” dijo no haber sentido resentimiento hacia Luis Miguel, quien si se mostró inexplicablemente ofendido por la situación.

Finalmente, Cristian Castro expresó sus deseos de retomar la amistad que tuvieron hace mucho tiempo.

Cabe resaltar que, la rivalidad entre ambos artistas fue expuesta en el tercer capítulo de la segunda temporada de la Luis Miguel, La serie.

¿Quién es Daysi Fuentes?

Daysi Fuentes es modelo y presentadora cubana-estadounidense. Ha trabajado en la cadena musical MTV Internacional, en el que condujo programas de entrevistas y música latina. Además, participó en el primer grupo de video jockeys de MTV Latinoamérica en 1993.