House of the Dragon, precuela de Game of Thrones comienza su producción

Han salido a la luz las primeras fotos del inicio oficial de la producción de House of the dragon, la precuela oficial de la recordada y galardonada serie de HBO, Game of Thrones. En ellas se pueden apreciar a varios miembros del elenco compartiendo una lectura de guion mientras están sentados en varias mesas lo suficientemente separadas para evitar el contagio de la COVID-19.

La revelación se dio vía Twitter, en donde no solo se han mostrado a los actores, sino también se ha reconfirmado el papel que interpretarán en la serie.

Olivia Cooke y Matt Smith en House of the Dragon. Foto: composición Twitter

Dentro del elenco destacan Olivia Cooke, quien recientemente actuó en las películas Ready Player One de Steven Spielberg y Sound of Metal (galardonada en los Premios Oscar 2021), interpretará a Alicent Hightower. También está el actor Matt Smith, conocido por su papel en Dr. Who y The Crown, quien dará vida al príncipe Daemon Targaryen. Por último, Paddy Considine, quien trabajó en la famosa serie Peaky Blinders y encarnará al Rey Viserys Targaryen.

Emma D'Arcy y Steve Toussaint en House of the Dragon. Foto: composición Twitter

Además, el cast cuenta con Emma D’Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen, Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon alias The Sea Snake, Eve Best como la princesa Rhaenys Velaryon, Rhys Ifans como Otto Hightower, Sonoya Mizuno como Mysaria y Fabien Frankel como Ser Criston Cole.

Paddy Considine junto al elenco de House of the Dragon. Foto: composición Twitter

House of the dragon narra la historia de la familia Targaryen en Westeros 300 años antes de lo sucedido en Game of thrones. La serie ha sido escrita por Miguel Sapochnik (quien ya ha dirigido episodios importantes de GOT), Ryan J. Condal y el productor ejecutivo y autor de la saga original de libros George R.R. Martin.

El nuevo proyecto de HBO es solo uno de los seis proyectos de precuelas planeadas y relacionadas con el mundo de Game of Thrones. Incluso, ya se ha confirmado que ya se está desarrollando un espectáculo teatral para Broadway/West End que estará protagonizado por nuevos actores interpretando a los personajes de la serie original.

House of the dragon está planeada para estrenarse en 2022 y será emitida por HBO y muy probablemente también por su plataforma de streaming HBO Max.