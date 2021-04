Druk: Ida, la hija de Thomas Vinterberg, inspiró la película

Another round, titulada originalmente como Druk, fue galardonada como la mejor película extranjera en la más reciente edición de los Premios Oscar. Tras aceptar el premio en la ceremonia, el director Thomas Vinterberg le dedicó el éxito a su fallecida hija, Ida:

“Queríamos hacer una película que celebrara la vida y cuando llevábamos cuatro días de rodaje sucedió lo imposible: un accidente en una autopista se llevó a mi hija. Alguien mirando el celular. La extrañamos y la quiero. Ida, lo que acaba de ocurrir es un milagro y eres parte de ello. Quizás estuviste moviendo los hilos desde algún lado, pero esto es para ti”.

El accidente ocurrió en 2019, cuando su hija se dirigía a Dinamarca con su madre, Maria Walbom, después de una estancia en París. Durante el viaje en la carretera, su coche fue golpeado por otro cuyo conductor estaba hablando por teléfono.

Ida Vinterberg, de 19 años, murió de manera instantánea, mientras que la madre pudo recuperarse de las heridas producidas por el trágico accidente. El suceso remeció a la familia fuertemente y detuvo la realización del filme de manera indefinida hasta que el director decidió retomar la producción.

“Me prometí a mí mismo que haría todo lo posible para que no se convirtiera en una nimiedad juguetona, sino en afirmar la vida. Por eso creo que se lo debíamos a Ida. (...) Sentí que ella permaneció presente cuando lo hicimos”, contó anteriormente Vinterberg a DR (Danmarks Radio).

Tras estas palabras, compartió una importante lección: “Tienes que mantener tus relaciones en orden. Y los asuntos que no has limpiado, tienes que verlos arreglados. Y no es solo en caso de que alguien muera. Creo que es una ventaja sin importar dónde te encuentres en la vida”.

¿De qué trata la película Druk?

Cuatro profesores de instituto se embarcan en un experimento sociológico en el que cada uno de ellos deberá mantener la tasa de alcohol en su cuerpo al mismo nivel, durante su vida diaria, intentando demostrar de esa manera que pueden mejorar en todos los aspectos de su vida.