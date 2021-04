Anthony Hopkins tiene nueva película: Where are you llegará tras El padre

En la última entrega de los Oscar 2021, Anthony Hopkins se llevó el premio a mejor actor por su trabajo en El padre (The father). La noticia sorprendió a varios asistentes que veían a Chadwick Boseman, también en la categoría, como el ganador.

Tras su triunfo, al no poder asistir a la ceremonia, Hopkins envió un mensaje. “Aquí estoy en mi tierra natal, en Gales. Hoy (25 de abril), a los 83 años, no esperaba recibir este premio y estoy muy agradecido. Quiero agradecer a la Academia y rendir homenaje a Chadwick Boseman, a quien perdimos demasiado pronto, desafortunadamente”, manifestó.

La nueva película de Anthony Hopkins

De acuerdo con Deadline, el ganador del Oscar será protagonista de una producción de corte independiente titulada Where are you?, la cual es escrita y codirigida por Valentina De Amicis y Riccardo Spinotti.

Por lo poco que se ha dado a conocer, la trama nos llevará a través de la historia de un veterano fotógrafo en declive que empezará a descargar sus frustraciones contra su novia, una artista. Cuando ella desaparezca sin explicación, los enigmas en el subconsciente del hombre aparecerán.

Anthony Hopkins y las tres películas que ya filmó

A sus 83 años, el británico tiene tres películas ya grabadas y listas a estrenar. Ellas son:

Elyse , drama sobre enfermedades mentales dirigido por su esposa Stella Hopkins. Tuvo un primer lanzamiento limitado en Estados Unidos.

Zero contact , debut del canadiense Rick Dugdale.

The virtuoso de Nick Stagliano y protagonizado por Anson Mount y Abbie Cornish.

¿De qué trata The father?

Un hombre de 80 años, mordaz, algo travieso y que tercamente ha decidido vivir solo, rechaza todos y cada uno de los cuidadores que su hija Anne intenta contratar para que le ayuden en casa. Ella está desesperada porque ya no puede visitarlo a diario y siente que la mente de su padre empieza a fallar.