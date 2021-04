A horas la transmisión de los Premios Oscar 2021, más de un fanático del cine espera saber si el documental chileno El agente topo logrará quedarse con el galardón al que ha sido nominado.

La producción no solo convenció a los usuarios de Netflix, streaming donde se puede ver la película, sino también a gran parte de Latinoamérica que ve en su protagonista, Sergio Chamy, de 87 años, una figura entrañable y única.

Tráiler de El agente topo

¿Quién es Sergio Chamy?

La vida de Chamy —chileno, viudo y excomerciante— cambió en el 2020 cuando leyó un anuncio en el diario que le llamó la atención. “Yo estaba aburrido sin trabajar y decidí buscar qué hacer. Apareció un aviso en el que buscaban varones de 90 años, pensé que era broma. Me presenté y resultó toda esta bonita experiencia”, contó el hombre a El doce de Chile.

Tras saber sobre El agente topo, Sergio Chamy quedó fascinado con la idea. Tras ser seleccionado para la película, entró con gran ilusión al geriátrico donde se desarrolla la trama de la cinta. Pero según explicó Maite Alberdi, directora del documental, el recinto decepcionó al protagonista. “Sergio dijo ‘yo no me quiero convertir en una de estas personas y no quiero ser como un anciano más’. Le dio pánico”, explicó la cineasta a La Tercera.

Pese al impase, Chamy se impuso y fue parte de 300 horas de grabación, investigación e historias que dieron vida al popular documental que ha conmovido a más de uno.

¿A qué categoría está nominada El agente topo en los premios Oscar 2021?

La película, dirigida por Maite Alberdi, está nominada en la categoría de mejor largometraje documental. Compite con My octopus teacher, Collective, Crip camp y Time.

¿Cuándo serán los Oscar 2021?

La 93ª edición de los Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 25 de abril de 2021, en el teatro Dolby de Hollywood y en el centro ferroviario LA Union Station.