Chloé Zhao hizo historia este 2021 al convertirse en la primera mujer de origen asiático y la segunda mujer de la historia que levanta el Oscar a mejor dirección, por su largometraje Nomadland, uno de los grandes favoritos de la gala, en el cual cuenta la historia de los ‘nómadas’ modernos de los Estados Unidos que viven y viajan a bordo de sus vehículos debido a la recesión económica.

“Siempre he encontrado bondad en toda la gente que he conocido. Este premio va para todos los que sacan la bondad de las personas que conocen. Eso me inspira a seguir”, afirmó la cineasta tras recibir su premio en la gala de este domingo 25 de marzo.

En esta nota te explicamos todo sobre la trayectoria y trabajos de esta destacada directora que en unos meses también estrenará Eternals, su primera superproducción para Marvel Studios.

¿Quién es Chloé Zhao?

Chloé Zhao es una directora, productora y guionista estadounidense de origen chino reconocida en el ámbito del cine independiente. Nació en Beijing un 31 de marzo de 1982 y se trasladó luego a Londres y Los Ángeles por motivos de estudio. Posteriormente, ingresó a la Escuela de las Artes Tisch de la Universidad de Nueva York para aprender producción de cine.

En 2010, Zhao comenzó a hacerse conocida al presentar su cortometraje Daughters en el Festival Internacional de Clermont-Ferrand. Esta producción le valió sus primeros premios. Cinco años después, en 2015, estrenó su primer largometraje, Songs my brothers taught me, y en este 2021 se hizo con su primer Oscar por Nomadland.

La cineasta es la primera mujer en recibir cuatro nominaciones a los Premios de la Academia en un año (mejor película, mejor dirección, mejor edición y mejor guion adaptado).

¿Con qué película Chloé Zhao ganó el Oscar a mejor dirección?

Chloé Zhao obtuvo el primer Oscar de su carrera con la película Nomadland, estrenada en setiembre de 2020. La producción es el tercer largometraje de la cineasta y le ha valido una gran cantidad de premios en otras importantes galas, como el Festival de Venecia, los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

¿De qué trata Nomadland?

Después de haberlo perdido todo por culpa de la crisis económica, una mujer de Nevada emprende un viaje por el oeste estadounidense en una casa rodante. Ella desea explorar un estilo de vida nómada, alejada de las convenciones sociales.

¿Qué otras películas ha dirigido Chloé Zhao?

El primer largometraje de Chloé Zhao, Songs my brothers taught me, se estrenó en 2015 durante el Festival de Cine de Sundance. Esta producción, que retrata la vida en la reserva india Pine Ridge, también se presentó en el Festival de Cannes y fue nominada como mejor ópera prima en los Independent Spirit Awards, lo cual significó su ascenso al éxito.

Dos años después, en 2017, la cineasta presentó The rider, la historia de un jinete que sufre un accidente que le impide volver a montar, por lo cual emprende un viaje para hallar el significado de su vida. La cinta obtuvo 24 galardones, entre ellos el Premio Art Cinema del Festival de Cannes.

The rider cuenta la historia de un jinete que se ve imposibilitado de seguir montando. Foto: Sony Pictures

¿Cuáles son los próximos proyectos de Chloé Zhao?

Zhao es directora de Eternals, la próxima película de superhéroes de Marvel Studios que contará con actores y actrices como Angelina Jolie, Salma Hayek y Richard Madden. Esta cinta, la primera superproducción de la cineasta, está programada para estrenarse el 5 de noviembre de 2021.

Asimismo, la cineasta dirigirá una película de Drácula para Universal Pictures, de la cual aún no se conocen mayores detalles.