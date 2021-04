La productora de cine Viola Davis es una de las figuras más reconocidas del mundo del cine y ahora lo vuelve a demostrar al ser nominada en los Premios Oscar 2021 como mejor actriz por la cinta La madre del blues. La artista inició su carrera en la actuación desde muy joven y dio el gran salto en 2001, cuando debutó en la obra de teatro El rey Hedley II, con el que ganó un Premio Tony. A partir de ese momento, su carrera no se detuvo.

¿Quién es Viola Davis?

Con 55 años de edad, Viola Davis ha desarrollado su carrera de forma vertiginosa. Tras obtener su primer galardón por sus buenas interpretaciones en el teatro, continuó participando en reconocidas series de televisión. En 2008, fue elogiada por su actuación en la película La duda, en la que compartió un papel protagónico con Denzel Washington en un thriller de drama con un gran mensaje. Su labor la llevó a ser nominadas por primera vez al Oscar.

Tras ello, los éxitos no pararon de llegar. En 2010, recibió su segundo Premio Tony tras participar del nuevo montaje de Broadway de Fences. Asimismo, consiguió el Emmy a mejor actriz principal con la serie How to get away with murder. En 2017, llegó a la cúspide del industria del cine tras ganar su primer Oscar a mejor actriz de reparto con su trabajo en la adaptación en la pantalla grande de Fences, dirigida Denzel Washington.

Las mejores películas de Viola Davis

Entre las mejores películas y series de Viola Davis se encuentran:

La duda

The help

Prisoners

Get on up

How to get away with murder

Suicide squad

Fences

Ma Rainey’s Black Bottom (La madre del blues)

¿A qué categoría está nominada Viola Davis?

Viola Davis está nominada a la categoría de mejor actriz y compite por llevarse el galardón con Andra Day, que llega al Oscar por la película Los Estados Unidos vs. Billie Holiday; Vanessa Kirby, nominada por Fragmentos de una mujer; Frances McDormand, de gran actuación en Nomadland; y Carey Mulligan, que se suma a la lista por Una joven prometedora.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2021?

Este domingo 25 de abril se realizarán los Premios Oscar 2021, en los que se premiará a los mejores del industria del cine. La cita se dará en los estudios de la ciudad de Los Ángeles.

¿A qué hora inician los Oscar 2021?

Estos son los horarios en los que podrás ver la premiación de la academia:

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m (ET) / 5.00 p. m (PT)

¿Dónde ver los Premios Oscar 2021?

La premiación será trasmitida por las señales de TNT y TNT Series en América Latina, mientras que ABC hará lo propio en Estados Unidos.

TNT - (102 Movistar TV / 702 Claro)

TNT Series - (103 Movistar TV / 612 Claro)