Premios Oscar 2021: las mejores películas de Chadwick Boseman, el nominado a mejor actor con La madre del blues

¿Quién es Chadwick Boseman?

Chadwick Boseman fue un actor estadounidense que inició su carrera en la televisión. Luego de alcanzar notoriedad con Lincoln Heights, actuó en películas como 42, Get on up y Marshall. Sin embargo, su papel más conocido fue el de ‘El rey T’Challa’, en la película de Marvel La pantera negra.

El pasado 28 de agosto de 2021, el artista falleció a causa del cáncer de colon, enfermedad que trató por más de cuatro años. Tras el lamentable suceso, se dio a conocer dos de sus obras póstumas: Ma Rainey’s Black Bottom y Da 5 bloods.

¿Contra quienes compite Chadwick Boseman a Mejor Actor en los premios Oscar 2021?

Riz Ahmed - Sound of metal

Anthony Hopkins - The father

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari.

Las mejores películas de Chadwick Boseman

Black Panther

Después de morir su padre, T’Challa regresa a su nación, Wakanda. Una vez allí, descubre que tiene un nuevo y terrible enemigo,por lo que tuvo que asumir la personalidad de Pantera Negra para salvar no solo al reino wakandiano, sino a toda la humanidad.

Ma Rainey’s Black Bottom

Corre el año de 1927 y Ma Rainey se encuentra grabando una nueva producción discográfica en un estudio de Chicago, Estados Unidos. La situación se empieza a poner tensa por las diferencias entre la llamada Reina del Blues, su agente y el productor. El control de su música es el motivo del enfrentamiento.

Da 5 bloods

Cuatro veterinarios afroamericanos luchan contra las fuerzas del hombre y la naturaleza cuando regresan a Vietnam en busca de los restos de su líder y la fortuna de oro que los ayudó a esconderse.

42

En 1946, Branch Rickey, gerente general de los Dodgers de Brooklyn, contrata a Jackie Robinson para formar parte del equipo desafiando la famosa barrera del color de piel que impide contratar a afroamericanos en el béisbol de las grandes ligas.

Marshall

Thurgood Marshall se enfrenta a uno de los desafíos más importantes de su carrera como abogado de la asociación NAACP. Marshall se encarga de defender a un chofer negro, a quien una rica señora blanca ha acusado de violación e intento de asesinato.

¿Cuándo son los premios Oscar 2021?

Debido a la pandemia de COVID-19, la edición de este año, que ya se había pospuesto debido a la pandemia de la COVID-19, ha puesto el 25 de abril como fecha oficial para la nueva edición de los Premios Óscar 2021.

¿A qué hora comienzan los premios Oscar 2021?

México: 6.00 p. m.

Perú – Ecuador – Colombia: 7.00 p. m.

Chile – Argentina – Brasil: 9.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m (Hora del este - ET) / 5.00 p.m. (Hora del Pacífico - PT)

¿Dónde ver los premios Oscar 2021?

En Latinoamérica la gala se emitirá por los canales TNT (102 Movistar TV y 702 Claro) y TNT Series (103 Movistar TV y 612 Claro).