El actor de cine Anthony Hopkins es una de las figuras más reconocidas del mundo del cine y ahora lo vuelve a demostrar al ser nominado en los Premios Oscar 2021 como mejor actor por la cinta El Padre. El artista inició su carrera en la actuación desde muy joven y dio el gran salto cuando se lanzó el film The Silence of the Lambs, con el que ganó un Premio Óscar al mejor actor en 1992.

¿Quién es Anthony Hopkins?

Anthony Hopkins es uno de los actores más reconocidos de su generación. Desde muy temprana edad mostraba cierta inclinación hacia las artes. En el año 1960 se inicia profesionalmente en la actuación con su primera aparición profesional en el Teatro Palace, en la obra The Quare Fellow. Su papel más famoso es el del Dr. Hannibal Lecter, asesino en serie que practica el canibalismo, en The Silence of the Lambs, película por la cual ganó el Óscar al mejor actor en 1992.

¿Contra quiénes compite Anthony Hopkins a Mejor Actor en los Oscar 2021?

Riz Ahmed por Sound of Metal

Chadwick Boseman por El fondo negro de Ma Rainey

Gary Oldman por Mank

Steven Yeun por Minari

Las mejores películas de Anthony Hopkins

Netflix

Los dos Papas.

Red Dragon.

Hannibal.

Legends of the fall.

The wolfman.

Amazon Prime

Fracture.

Red 2.

Noah.

You will meet a tall dark stranger.

¿Cuándo son los Oscar 2021?

Este domingo 25 de abril se realizarán los Premios Oscar 2021, en los que se premiará a los mejores de la industria del cine. La cita se dará en los estudios de la ciudad de Los Ángeles.

¿A qué hora inician los Oscar 2021?

Estos son los horarios en los que podrás ver la premiación de la academia:

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m (ET) / 5.00 p. m (PT)

¿Dónde ver los Oscar 2021?

La premiación será trasmitida por las señales de TNT y TNT Series en América Latina, mientras que ABC hará lo propio en Estados Unidos.

TNT - (102 Movistar TV / 702 Claro)

TNT Series - (103 Movistar TV / 612 Claro)