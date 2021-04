Tras seis semanas de una intensa historia, Falcon y el Soldado del invierno llegó a su final. Con capítulos que incluyeron temas como la discriminación y la desigualdad social, la trama de Marvel gustó y convenció a su audiencia.

Con Sam como el nuevo Capitán América del UCM de Marvel y con Bucky aceptando su futuro como Winter Soldier, más de un fan se pregunta qué viene después de la serie. Loki no es el único show a estrenar.

¿Qué viene después de Falcon y Soldado del invierno?

Si bien aún no sabemos si Falcon and the Winter Soldier tendrá temporada 2 , los seguidores de Marvel no deberán esperar mucho para volver a ver a sus personajes favoritos del universo cinematográfico.

La próxima serie en llegar es Loki, protagonizada por Tom Hiddleston, y que estrenará en Disney + el próximo 11 de junio.

Tráiler de Loki

Así también, llega al streaming What if..?, serie animada con las voces de las estrellas del UCM. Show presentará historias alternativas al popular universo. En sus cómics, se ha visto, por ejemplo, a Spider-Man como parte de Los 4 Fantásticos o a los Avengers luchando contra los X-Men.

Tráiler de What if...?

Quien también tendrá un espacio en Disney+ es Ms. Marvel, serie que abrirá la puerta al primer superhéroe musulmán del UCM. Hawkeye, protagonizada por Hailee Steinfeld, también debutará en 2021.

Primer vistazo de Ms.Marvel

Luego tendremos este año Moon Knight con Oscar Isaac, She-Hulk con Tatiana Maslany y un especial navideño de Guardianes de la Galaxia, en el cual James Gunn ya anunció está trabajando.

Sobre las series que han sido confirmadas, pero todavía no tiene fecha de estreno son: Secret Invasion de Samuel L. Jackson, Ironheart con Dominique Thorne, Armor Wars de Don Cheadle y una serie aún sin título ambientada en el reino de Wakanda de Black Panther.