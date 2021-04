Judas y el mesías negro es una de las nominadas a mejor película en los Premios Oscar 2021. El filme dirigido por Shaka King se basa en hechos reales y busca expresar diversos mensajes, como igualdad, lucha contra el racismo y la libertad. Los protagonistas son Daniel Kaluuya y LaKeith Stanfield, quienes en 2017 trabajaron juntos en la película Get Out.

¿Dónde ver la película completa Judas y el mesías negro?

Actualmente, la película está disponible en Amazon Prime, Apple TV, Google Play, Vudu y YouTube.

Judas y el mesías negro: tráiler

Judas y el mesías negro: sinopsis

La historia dirigida por Shaka King relata la historia de un delincuente dedicado al robo de autos quien es detenido por el FBI. Para obtener su libertad, tendrá que infiltrarse en el partido de las Panteras Negras de Fred Hampton, líder revolucionario y activista que combate por la libertad de la comunidad afroamericana.

Judas y el mesías negro: reparto

Los protagonistas de la película son Daniel Kaluuya y LaKeith Stanfield. Asimismo, resaltan los nombres de Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Martin Sheen, Ashton Sanders, Lil Rel Howery, Algee Smith, Jermaine Fowler, Robert Longstreet, Terayle Hill, Dominique Fishback, Nick Fink, Darrell Britt-Gibson.

¿A qué categoría está nominada la película Judas y el mesías negro?

Judas y el mesías negro compite por quedarse con el premio a mejor película. La lista de nominados está compuesta por Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Father y The Trial of the Chicago 7.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2021?

Este domingo 25 de abril se realizarán los Premios Oscar 2021, en los que se premiará a los mejores del industria del cine. La cita se dará en los estudios de la ciudad de Los Ángeles.

¿Dónde ver los Premios Oscar 2021?

La premiación será trasmitida por las señales de TNT y TNT Series en América Latina, mientras que ABC hará lo propio en Estados Unidos.

TNT - (102 Movistar TV / 702 Claro)

TNT Series - (103 Movistar TV / 612 Claro)