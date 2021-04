Los Premios Oscar 2021 se llevarán a cabo el domingo 25 de abril de 2021 en el clásico auditorio del Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala más aclamada del mundo del cine ya tiene el listado de nominados a ganar las estatuillas otorgadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés).

Los fanáticos del séptimo arte también participan de los preparativos de la celebración de los Premios Oscar de este año y ya comenzaron a vaticinar a los ganadores por medio de las predicciones en las principales casas de apuestas.

Conoce quiénes son los favoritos para ganarse las principales estatuillas, según las predicciones en Betsson y Apuesta total.

¿Qué cinta ganará el Oscar 2021 a mejor película, según las apuestas?

En la edición 93 de los Oscar, hay una clara favorita a llevarse la estatuilla a mejor película y es Nomadland . La cinta dirigida por la cineasta de origen chino Chloé Zhao no solo tiene una gran posibilidad de erigirse como la ganadora de esta categoría por la baja paga que le asignan las casas de apuestas, sino porque ya ha ganado otros premios en los meses anteriores.

La película y su directora han triunfado en los Globos de Oro, los Critics’ Choice Awards y los Premios Bafta, conocidos también como los Oscar británicos. Además, la crítica ha expresado elogiosos comentarios sobre el film.

Sin embargo, habrá que esperar al domingo para conocer si finalmente logra ganar en la categoría, puesto que en la lista de preferencias le sigue The trial of the Chicago 7, de Aaron Sorkin, y muy de cerca a este Promising young woman, de Emerald Fennell.

En la lista continúa, con una paga mucho mayor debido a las bajas posibilidades que tienen de alzarse con el galardón, Minari, del cineasta estadounidense Lee Isaac Chung, y Judas and the black messiah, del también director norteamericano Shaka King.

Una de las películas nominadas. Foto: difusión

¿Quién ganará el Oscar 2021 a mejor director, según las apuestas?

Al igual que en la anterior, en esta categoría también se puede notar cierto favoritismo de los críticos y fanáticos del séptimo arte hacia la directora de Nomadland, Chloé Zhao , justamente porque consideran que el film posee una gran calidad técnica y argumentativa.

En la lista elaborada por las casas de apuestas, le siguen el estadounidense David Fincher por su obra Mank y la inglesa Emerald Fennell por Promising young woman, dos cineastas reconocidos por su trabajo en años de carrera.

Es importante señalar que, en esta categoría, por primera vez en la historia de los Premios Oscar se ha nominado a dos mujeres a ganar la estatuilla, lo cual marca un hito importante para la industria cinematográfica.

Directores nominados. Foto: difusión

¿Quién ganará el Oscar 2021 a mejor actor, según las apuestas?

En el caso del premio a mejor actor, la preferencia se inclina hacia el fallecido intérprete estadounidense Chadwick Boseman por su participación en la película La madre del blues.

En la lista de favoritos le siguen Anthony Hopkins por su papel en The father y Riz Ahmed por el film The sound of metal. Ahmed, actor británico de origen pakistaní, ha sido reconocido por lograr transmitir con su papel el sufrimiento de un baterista que encuentra su redención en la música.

Más estos tres actores, se encuentran, aunque con una paga menor en las apuestas y muy pocas posibilidades de ganar, el inglés Gary Oldman y el surcoreano Steven Yeun.

¿Quién ganará el Oscar 2020 a mejor actriz, según las apuestas?

En la categoría de mejor actriz es mucho más reñida, ya que dos extraordinarias actrices registran prácticamente la misma posibilidad de ganar. Por un lado, con una muy ligera ventaja, está la actriz británica Carey Mulligan por su papel en Promising young woman y, por otro lado, se encuentra la estadounidense Viola Davis por su interpretación en La madre del blues.

Pronosticar quién de las dos actrices alcanzará la ansiada estatuilla resulta sumamente complicado, puesto que hace unos días Mulligan obtuvo el Premio Spirit a mejor actriz y Davis ya ha ganado el Oscar en ediciones pasadas, donde se convirtió la afroamericana con más nominaciones de la historia.

Tendremos que esperar hasta el domingo 25 de abril para saber cuál es la decisión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en esta categoría.

¿Quién ganará el Oscar 2021 a mejor película de animación, según las apuestas?

En la categoría mejor película de animación, las casas de apuestas coinciden en que la más favorita de todas es Soul , dirigida por los cineastas estadounidenses Pete Docter y Kemp Powers. Este film compite por la estatuilla con Onward, Over the Moon, A Shaun the sheep movie: farmageddon y Wolfwalkers.

Producida por el estudio Pixar, que tiene 10 Oscar en su haber, Soul ha sido una de las más galardonadas en los últimos meses, ya que alcanzó premios en los Globos de Oro, los Critics’ Choice Awards y los Bafta 2021.

Por ello, la cinta que narra el cruce de destinos de un saxofonista de jazz y un espíritu rebelde aparece como la principal favorita en esta categoría.

Lista completa de nominaciones Oscar 2021

Mejor película

The father

Judas and the black messiah

Mank

Minari

Nomadland

Una joven prometedora

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor director

Thomas Vinterberg, por Otra ronda

Chloé Zao, por Nomadland

David Fincher, por Mank

Lee Isaac Chung, por Minari

Emerald Fennell, por Promising young woman

Mejor guion original

Judas and the black messiah

Minari

Sound of metal

Promising young woman

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor guion adaptado

Borat 2

The father

Nomadland

Una noche en Miami

The white tiger

Mejor actor protagonista

Riz Ahmed, por Sound of metal

Chadwick Boseman, por Ma Rainey’s black bottom

Anthony Hopkins, por The father

Gary Oldman, por Mank

Steven Yeun, por Minari

Mejor actriz protagonista

Viola Davis, por Ma Rainey’s black bottom

Andra Day, por EE.UU. vs Billie Holiday

Vanessa Kirby, por Fragmentos de una mujer

Frances McDormand, por Nomadland

Carey Mulligan, por Promising young woman

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen, por El juicio de los 7 de Chicago

Daniel Kaluuya, por Judas and the black messiah

Leslie Odom Jr., por Una noche en Miami

Paul Raci, por Sound of metal

Lakeith Stanfield, por Judas and the black messiah

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova, por Borat 2

Glenn Close, por Hillbilly: una elegía rural

Olivia Colman, por The father

Amanda Seyfried, por Mank

Youn Yuh-Jung, por Minari

Mejor fotografía

Judas and the black messiah

Mank

Noticias del gran mundo

Nomadland

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor diseño de vestuario

Emma (Alexandra Byrne)

Ma Raine’s black bottom (Ann Roth)

Mank (Trish summerville)

Mulan (Bina Daigeler)

Pinocchio (Massimo Cantini)

Mejor banda sonora

Da 5 bloods

Mank

Minari

Noticias del gran mundo

Soul

Mejor cortometraje de ficción

Feeling trough (Doug Roland y Susan Ruzenski)

The letter room (Elvira Lind y Sofia Sondervan)

The present (Farah Nabulsi)

Two distant strangers (Travon Free y Martin Desmond Roe)

White eye (Tomar Shushan y Shira Hochman)

Mejor cortometraje documental

Colette

A concerto is a conversation

Do not split

Hunger war

A love song for Latasha

Mejor cortometraje de animación

Burrow

Genius loci

If anything happens i love you

Opera

Yes-people

Mejor documental

Collective crip camp

El agente topo

My octopus teacher

Time

Mejor sonido

Greyhound

Mank

News of the world

Soul

Sound of metal

Mejor película de animación

Soul

Wolfwalkers

Onward

Más allá de la luna

La oveja Shaun 2: Granjaguedón

Mejor montaje

The father

Nomadland

Una joven prometedora

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor película lengua extranjera

Otra ronda (Dinamarca)

Quo vadis, Aida? (Bosnia)

Entre nosotras (Francia)

Night of the kings (Costa de Marfil)

Collective (Rumanía)

Mejor maquillaje y peluquería

Emma

Hillbilly elegy

La madre del blues

Mank

Pinocho

Mejor canción original

Fight for you, por Judas and the black messiah

Hear my voice, por El juicio de los 7 de Chicago

Husavik, por Eurovision song contest: the story of fire saga

Io sí (seen), por La vita davanti a se

Speak now, por Una noche en Miami

Mejor diseño de producción

The father

La madre del blues

Mank

Noticias del gran mundo

Tenet

Mejores efectos especiales