Oscar 2021: recuerda las reacciones de actores y actrices tras perder premio de la Academia

La ceremonia de los Premios Oscar es sin duda una de las más importantes de Hollywood. El evento, que reconoce a lo mejor del cine, reúne en una sola noche a actores, actrices, directores y más, para conocer quiénes serán los grandes ganadores.

Pero ¿qué pasa con los que no tienen tanta suerte? Por cada ganador de un Oscar, existen varios candidatos que deben ocultar su sorpresa cuando no son los vencedores. Sus reacciones no solo llaman la atención, sino han quedado en la historia de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Burt Reynolds y Robin Williams

En 1998, Burt Reynolds no se pudo quedar con el Oscar a mejor actor de reparto por su papel de Jack Horner en Boogie nights. El triunfo fue para Robin Williams, quien tuvo una aplaudida interpretación en Mente indomable.

Cate Blanchett y Marion Cotillard

Más allá de una decepción, la reacción de Cate Blanchett fue llamativa. La intérprete, nominada a mejor actriz en el 2007, celebró la victoria de la francesa Marion Cotillard por su trabajo en La vie en rose.

Talia Shire y Faye Dunaway

Nominada por Rocky en 1977, Talia Shire pensó que por fin iba a obtener el triunfo luego de perder en 1974 por El Padrino II, pero la Academia le dio le galardón a Dunaway por su actuación en Network.

Holly Hunter y Anna Paquin

La reacción de Holly Hunter al perder ante una Anna Paquin de 11 años en 1993 es una de las más comentadas. Ambas fueron nominadas a mejor actriz de reparto por The piano, pero cuando anunciaron el nombre de la niña, su compañera dio un brinco sobre su asiento como muestra de felicidad.

Bill Murray pierde ante Sean Penn

Perdidos en Tokio fue un momento decisivo para Bill Murray. Para la cinta de Sofia Coppola, el actor se alejó del humor y ofreció una actuación sombría y profundamente triste, algo que lo llevó a ser nominado a mejor actor en el 2003. En la misma categoría estaba Sean Penn, que llegaba a la gala por su trabajo en Río místico. Sería él quien se llevaría el premio a casa para sorpresa de Murray.

¿Cuándo son los Oscar 2021?

La ceremonia realizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas se realizará el domingo 25 de abril.

¿Dónde serán los Oscar 2021?

Para cumplir con los protocolos por la pandemia de la COVID-19 se ha dispuesto cuatro escenarios: en Los Ángeles en el Dolby Theatre y en el Union Station; en Londres en el British Film Institute; y en París en un estudio de Canal +.

¿Qué canal transmitirá los Oscar 2021?

La transmisión de los Oscar 2021 quedará a cargo de TNT y TNT Series en América Latina, mientras que ABC lo hará en Estados Unidos.