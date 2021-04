Falcon y el Soldado del Invierno: ¿tendrá segunda temporada en Disney Plus?

Después de seis semanas en emisión, Falcon y el Soldado del invierno emitió su último capítulo. La serie de Disney Plus dejó contentos a miles de seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel.

El show terminó con un episodio que incluyó temas como la inclusión, la discriminación y la igualdad, y recordó al público la razón por la que Steve Rogers eligió a Sam Wilson para ser su sucesor.

Sin embargo, después de un final abierto, existen personas que se preguntan si habrá una segunda temporada de The Falcon and the Winter Soldier.

¿Falcon y el Soldado del Invierno tendrá segunda temporada?

Al igual que para WandaVision, Marvel Studios solo confirmó una temporada para The Falcon and the Winter Soldier. Sin embargo, también se sabe que algunas series tendrán nuevos episodios, aunque no se sabe cuáles serán. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, explicó en diversas entrevistas que existen ideas para la temporada 2 de la serie . Sumado al éxito de la ficción, es muy probable que ocurra.

¿Qué pasó en Falcon y el Soldado del invierno, capítulo 6?

Con Sam y Bucky enfrentándose y derrotando a los Flag Smashers y a US Agent (John Walker), la serie nos dio un episodio lleno de acción y un hasta pronto a los entrañables Avengers.

Reconociendo su identidad como el nuevo Capitán América, Sam está listo para aceptar el escudo de Steve Rogers sin quitarse las alas y Bucky, para dejar atrás sus temores y tomar su posición como Soldado del Invierno.

Por otro lado, se ve la puesta en marcha de The Dark Avengers con John Walker aceptando su nueva identidad. En cuanto a Sharon Carter, parece que la serie ha encontrado otro personaje gris. Si bien la preparación para que ella sea la Power Broker de Madripur no fue una sorpresa, en su nuevo rol en el UCM seguramente traicionará en algún momento la confianza de Sam y James.