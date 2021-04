Después del final de Falcon y el Soldado del Invierno, Marvel Studios confirmó que trabaja en una película del Capitán América, esta vez protagonizada por Anhony Mackie .

Esta será la primera cinta del héroe de las barras y estrellas que no estará centrada en Steve Rogers (Chris Evans), aunque los fanáticos esperan un cameo.

El largometraje girará en torno a Sam Wilson , quien asumió portar el escudo después de deshacerse de los prejuicios que lo rondaban. Con respecto al equipo de producción, se confirmó que el showrunner Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, se encargará de desarrollar el proyecto.

Según informa el portal The Hollywood Reporter, Spellman escribirá el guion de Capitán América 4 con Dalan Musson, quien también fue parte del equipo de escritores de Falcon y el Soldado del Invierno.

No se sabe más del nuevo proyecto de Marvel Studios, aunque se cree que Sebastian Stan regresaría como Bucky para acompañar a San Wilson en su nueva aventura. La cinta aún no tiene a un director involucrado.

Sam es el nuevo Capitán América del UCM. Foto: Marvel/Disney +

¿Falcon y el Soldado del Invierno tendrá segunda temporada?

Al igual que para WandaVision, Marvel Studios solo confirmó una temporada para The Falcon and the Winter Soldier. Sin embargo, también se sabe que algunas series tendrán nuevos episodios, aunque no se sabe cuáles serán. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, explicó en diversas entrevistas que existen ideas para la temporada 2 de la serie. Sumado al éxito de la ficción, es muy probable que ocurra.