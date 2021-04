The Falcon and the Winter Soldier es la serie que reúne a Sam Wilson y Bucky Barnes tras los eventos ocurridos en Avengers: endgame, que se emite a través de Disney Plus.

El nuevo show de Marvel Studios mostrará cómo los dos superhéroes enfrentan la decisión de Steve Rogers de dejar la identidad del Capitán América. A continuación, te contaremos la fecha de estreno del último capítulo , sinopsis, personajes y tráiler.

The Falcon and the Winter Soldier, capítulo 6 - fecha y hora de estreno

El episodio 6 de The Falcon and the Winter Soldier llegará este viernes 23 de abril de 2021 a las 3.00 a. m. (hora peruana). La serie estará disponible a través de la plataforma online Disney Plus. Descubre los horarios de estreno según tu país:

Perú: viernes 23 de abril a las 03.00 a. m.

México: viernes 23 de abril a las 02.00 a. m.

Argentina: viernes 23 de abril a las 5.00 a. m.

Chile: viernes 23 de abril a las 05.00 a. m.

Brasil: viernes 23 de abril a las 05.00 a. m.

Colombia: viernes 23 de abril a las 03.00 a. m.

The Falcon and the Winter Soldier, capítulo 6 - tráiler

The Falcon and the Winter Soldier - sinopsis oficial

Falcon y el Soldado de Invierno deberán aceptar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. También tendrán que confrontar al Gobierno de Estados Unidos, el cual buscará el reemplazo del Capitán América, quien está encarnado en John Walker, también conocido como U.S. Agent.